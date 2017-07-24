Житель Башкортостана подтвердил на полиграфе факт пыток полицейскими

Житель республики Башкортостан Виталий Палтусов подтвердил на детекторе лжи факт пыток полицейскими, сообщает ассоциация адвокатов России "За права человека".

По словам Палтусова, в конце 2010 года во время допросов сотрудники полиции нанесли ему телесные повреждения. Палтусов добился возбуждения уголовного дела по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия". Дело неоднократно прекращалось, а после жалоб в Следственный комитет возобновлялось.

Как говорится в сообщении ассоциации адвокатов, результаты экспертизы с применением детектора лжи не были приобщены к уголовному делу.

