В Томске из суда госпитализировали обратившуюся к Путину пенсионерку

В Томске 70-летняя Екатерина Гаврилина, которая принимала участие в записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину, была госпитализирована из зала суда, сообщает телеканал "ТВ-2".

В суд над Гаврилиной, которую обвиняют в нарушении правил проведения митинга, не пустили журналистов и адвоката. Во время заседания подсудимой стало плохо, ей вызвали врача. Пикетчица рассказала "ТВ-2", что судья отказала ей во всех ходатайствах, в том числе в вызове "Скорой помощи".

Это второй раз, когда Екатерину Гаврилину госпитализируют из зала суда. 23 июня суд оштрафовал на 20 тысяч рублей 57-летнюю Галину Шергину, признав ее виновной в нарушении правил проведения массового мероприятия. Во время этого заседания Гаврилиной стало плохо, ее увезли на "Скорой помощи".

15 июня, в день, когда президент России Владимир Путин проводил так называемую прямую линию, группа граждан во главе с Шергиной записали видеообращение на имя главы страны с просьбой помочь им в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. При этом они стояли на фоне здания администрации Томской области, где и были задержаны.

Путин в ходе своей 15-й прямой линии заявил, что проблема коррупции чиновников в России остается острой, но, по его словам, она уже не в числе первых по важности.

