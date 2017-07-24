Лидеры "нормандской четверки" обсудили конфликт на Украине

Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам сегодняшних телефонных переговоров заявили о важности полного прекращения огня на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко. В сообщении подчеркивается, что президент Украины потребовал ввести на территорию Донбасса миротворческие войска ООН.

Пресс-служба Кремля заявляет, что президент России Владимир Путин "изложил российские подходы к Минским договоренностям".

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров отметили, что считают недопустимыми заявления, подрывающие территориальную целостность Украины, в частности, о создании так называемого государства "Малороссия".

По итогам переговоров Макрон также написал в своем твиттере, что прошедшие переговоры "подтвердили динамику совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису".

Полноценная встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в конце августа.

По оценке ООН, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли почти три тысячи мирных граждан, а жертвами конфликта в общей сложности стали более 10 тысяч человек.

Украина и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной и политической поддержке пророссийски настроенных сепаратистов в Донбассе. Москва эти обвинения категорически отвергает.

