В Кемерове полиция прервала акцию сторонников Алексея Навального

В Кемерове во вторник утром были задержаны волонтеры предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Активисты выставили агитационный куб на городской площади. Приехавшие полицейские изъяли его и увезли нескольких человек в отделение. Волонтеры вели прямую трансляцию с места проведения акции.

Сторонники Навального подавали заявку на пикет 25 июля. Ответ властей пришел уже после истечения предусмотренного законом срока рассмотрения, поэтому активисты сочли акцию согласованной, сообщает "Медиазона".

В июле полиция задержала сотни волонтеров, участвующих в агитационной кампании Алексея Навального в городах России. В предвыборных штабах политика прошли обыски.