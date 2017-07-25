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В Кемерове полиция прервала акцию сторонников Алексея Навального

Волонтеры штаба Навального, архивное фото

В Кемерове во вторник утром были задержаны волонтеры предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Активисты выставили агитационный куб на городской площади. Приехавшие полицейские изъяли его и увезли нескольких человек в отделение. Волонтеры вели прямую трансляцию с места проведения акции.

Сторонники Навального подавали заявку на пикет 25 июля. Ответ властей пришел уже после истечения предусмотренного законом срока рассмотрения, поэтому активисты сочли акцию согласованной, сообщает "Медиазона".

В июле полиция задержала сотни волонтеров, участвующих в агитационной кампании Алексея Навального в городах России. В предвыборных штабах политика прошли обыски.

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