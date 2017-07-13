Правозащитный совет России призвал остановить произвол полиции

Задержания полицией и Росгвардией десятков сторонников политика Алексея Навального во время так называемого агитационного субботника, который прошел 8 и 9 июля во многих городах России, являются незаконными. Об этом говорится в заявлении Правозащитного совета России, распространенном в четверг.

Заявления сотрудников правоохранительных органов о том, что активистов задерживают за нарушение избирательного законодательства, является подлогом, считают в совете. Действия сторонников Навального нельзя назвать избирательной кампанией, так как официально она начнется лишь в декабре. Кроме того, полиция обвиняет активистов в нарушении указа президента России об особых мерах безопасности на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Правозащитники утверждают, что одиночное пикетирование, которое выбирают активисты, не попадает под действие указа. Задержание активистов во время раздачи листовок является неправомерным, говорится в обращении.

Правозащитный совет России призвал власти страны прекратить преследования активистов, иначе, как говорится в обращении, столкновения на улицах станут неизбежными.

Обращение подписали глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин и другие правозащитники.