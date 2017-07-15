В Туле и Амурске задержали сторонников Алексея Навального

В нескольких городах России задержаны сторонники Алексея Навального. В Туле координатора предвыборного штаба оппозиционера Дмитрия Николаева вместе с одним волонтером остановили, когда они ехали на машине на согласованный пикет. В области также задержали активиста Никиту Реутского, сообщил в субботу правозащитный интернет-портал "ОВД-Инфо".

В Хабаровском крае в полицию доставлен сторонник Навального Михаил Потапенков. Он рассказал, что раздавал листовки в Амурске, когда к нему подошел неизвестный мужчина и спросил, не агитирует ли волонтер "за госдеп". Когда активист вызвал полицейских, они увезли его в отделение под предлогом проверки на связи с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Сотрудники правоохранительных органов за последние недели обыскали несколько штабов Навального и задержали более сотни волонтеров, участвующих во всероссийском "агитационном субботнике" – акции, посвященной предвыборной кампании оппозиционного политика.