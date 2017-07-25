Хоккеист Данис Зарипов отстранен от соревнований из-за допинга

Известного российского хоккеиста Даниса Зарипова на два года отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, сообщает издание "Р-Спорт".

Запрещенные вещества были обнаружены в анализах, которые у Зарипова взяли во время завершившегося сезона Континентальной хоккейной лиги. Допинг-контроль на этих соревнованиях осуществляется при участии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов неоднократно выступал за российскую сборную и является одним из наиболее результативных хоккеистов страны. Он не сможет участвовать в соревнованиях до 22 мая 2019 года.

В начале марта на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года президент Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы.