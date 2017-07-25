Ройзман отказался снимать свою кандидатуру с выборов губернатора

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался самостоятельно снимать свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области. "Пусть они снимают", – заявил политик.

Ройзман не намерен участвовать в выборах главы Свердловской области из-за невозможности пройти так называемый муниципальный фильтр. Ранее он призвал бойкотировать выборы.

В партии "Яблоко", которая выдвигала Ройзмана, заявили, что сбор подписей муниципальных депутатов был организован, чтобы не допустить конкуренции на выборах.