В Новосибирске обманутые дольщики вновь начали голодовку

Обманутые дольщики вновь начали голодовку в Новосибирске, сообщает корреспондент Радио Свобода. Участники акции требуют узаконить их права на квартиры, купленные по предварительным договорам больше 10 лет назад. За это время около 200 человек так и не стали собственниками жилья, поскольку право собственности не было оформлено по действующему законодательству.

Протестующие подчеркивают, что будут стоять до тех пор, пока власти не согласятся пойти на уступки. Постоянно на площади возле памятника архитектору Крячкову находится около 15 человек, остальные подходят к ним после работы. Ночуют обманутые дольщики под окнами здания правительства Новосибирской области, а утром разворачивают плакаты и флаги.

По словам активистов, накануне они передали губернатору области дорожную карту, которая содержит конкретные механизмы решения сложившейся ситуации. Ответа они пока не получили.

Это уже вторая голодовка обманутых дольщиков в Новосибирске. Первая акция стартовала 5 июня. Тогда на площади Ленина в центре города дольщики провели 4 дня и прервали голодовку после того, как власти пообещали решить проблему. Министерство строительства Новосибирской области предложило подписать соглашение, которое дольщики назвали незаконным, так как оно не содержит механизма исполнения.

Накануне в десятках городов России прошли митинги и пикеты, участники которых требовали от местных властей выполнения указов президента о защите прав обманутых дольщиков.