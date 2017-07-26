Дело Алексея Улюкаева передано в Генпрокуратуру

Дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в коррупции, было передано в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление судьи.

В середине июля Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшего высокопоставленного чиновника. В среду это решение было оставлено в силе.

В мае следствие предъявило Алексею Улюкаеву окончательное обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Улюкаев отрицает вину. После задержания президент отстранил министра от должности.