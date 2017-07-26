Адвокат просит наказать болельщиков за баннеры против "Матильды"

Адвокат режиссера Алексея Учителя обратился Российский футбольный союз с жалобой на болельщиков, которые растянули баннеры против показа фильма "Матильда", сообщает "Интерфакс".

В своей жалобе Константин Добрынин просит возбудить дисциплинарное производство. Он также подчеркнул, что усматривает в демонстрации баннеров, вывешенных болельщиками двух соперничающих команд, признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды.

В время матча между командами "Спартак" и "Локомотив" 14 июля болельщики обеих команд растянули баннеры с надписями "За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!".

На минувшей депутат Госдумы России Наталья Поклонская, активно выступающая против показа фильма про отношения Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, заявила, что собрала 100 тысяч подписей за запрет показа картины Алексея Учителя.

Сам режиссер неоднократно подчеркивал, что не собирается вносить изменения в фильм.