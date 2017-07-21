Поклонская говорит, что собрала 100 тысяч подписей против "Матильды"

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская утверждает, что собрала 100 подписей против фильма "Матильда" режиссёра Алексея Учителя, оскорбляющего православных.

Как сообщила Поклонская в фейсбуке, они будут направлены в генпрокуратуру в качестве приложения к депутатскому запросу о недопущении оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь. Документ, по словам Поклонской, подписали 37 депутатов.

Вместе с тем, ещё 17 июля она сообщила журналистам Екатеринбурге, что к ней обратились 40 тысяч граждан с заявлением против фильма "Матильда".

Поклонская уже несколько месяцев ведёт борьбу за его запрет.

В пятницу же Алексей Учитель вновь заявил, что никаких изменений в картину вносить не намерен.

В фильме, который должен выйти в прокат в октябре, рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

