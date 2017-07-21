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Поклонская говорит, что собрала 100 тысяч подписей против "Матильды"

Наталья Поклонская

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская утверждает, что собрала 100 подписей против фильма "Матильда" режиссёра Алексея Учителя, оскорбляющего православных.

Как сообщила Поклонская в фейсбуке, они будут направлены в генпрокуратуру в качестве приложения к депутатскому запросу о недопущении оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь. Документ, по словам Поклонской, подписали 37 депутатов.

Вместе с тем, ещё 17 июля она сообщила журналистам Екатеринбурге, что к ней обратились 40 тысяч граждан с заявлением против фильма "Матильда".

Поклонская уже несколько месяцев ведёт борьбу за его запрет.

В пятницу же Алексей Учитель вновь заявил, что никаких изменений в картину вносить не намерен.

В фильме, который должен выйти в прокат в октябре, рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

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