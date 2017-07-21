СМИ: В Госдуме в июне состоялся закрытый показ фильма "Матильда"

В Государственной думе России в июне состоялся закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда", на котором присутствовал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Об этом рассказал Русской службе Би-би-си глава общественного совета при министерстве культуры Павел Пожигайло.

На просьбу журналистов прокомментировать эту информацию в пресс-службе Минкульта сначала официально ответили, что закрытый показ был, и на нем присутствовали чиновники министерства. Но через несколько часов представители ведомства сами связались с Би-би-си и сообщили, что "в департаменте кинематографии" о показе ничего не знают. Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева заявила, что министерство "точно не имеет к этому отношения".

О том, что никакого показа в Госдуме фильма Учителя не проходило, сообщил и председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин. Показ фильма планируется в сентябре, отметил он, а в настоящее время фильм не готов. Ничего не слышала о показе и депутат Наталья Поклонская.

В картине Алексея Учителя, которая должна выйти в прокат в октябре, рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в течение нескольких месяцев ведет борьбу за запрет фильма. Она пытается доказать, что он оскорбляет чувства верующих.