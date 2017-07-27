30 сребреников от Кремля

"Статьи могут быть и оппозиционные. Нам для раскрутки сайта нужны разные мнения. Найдете авторов – платите им сколько хотите. Я ставлю ценник в 20 у. е. за свое мнение без заказухи. Еще нужны контакты. Политиков, активистов, журналистов. В этом плане тоже можно поработать. Вы составляете список контактов, скидываете нам имена и что там есть еще: скайп, телеграм, вайбер. Мы смотрим фамилии и инфу и говорим, сколько дадим денег за список".

В декабре 2016 года в Белоруссии были арестованы по обвинению в разжигании национальной розни трое местных публицистов, писавших под псевдонимами статьи в российские издания "Регнум", "Лента.ру" и EADaily, – Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Еще один подозреваемый, шеф-редактор "Регнума" Юрий Баранчик был задержан по запросу белорусской стороны в Москве, однако московский суд не стал его арестовывать, после чего Баранчик попросил российские власти о политическом убежище. Сейчас все арестованные ждут суда, который может приговорить их к тюремным срокам от 5 до 12 лет. В июне против Павловца и Шиптенко возбудили уголовные дела еще по одной статье – "Незаконное предпринимательство: по данным следствия, они уклонялись от уплаты налогов с полученных ими за свои статьи денег.

В текстах задержанных по так называемому "делу публицистов", или "делу Регнума", много говорилось о притеснении русских в Белоруссии, об "искусственности белорусской идентичности", подвергалось критике сотрудничество белорусских властей с "украинской хунтой" и так далее – все эти статьи доступны для изучения и сейчас. В июле 2017-го Юрий Павловец, уже будучи арестованным, сам подал в суд на редакцию издания "СБ - Беларусь сегодня" – он потребовал от издания опровергнуть напечатанные в одном из номеров газеты слова о том, что в его статьях содержались "оскорбления белорусского народа" и "ставился под сомнение суверенитет Белоруссии". Суд Павловец предсказуемо проиграл, зато в процессе всплыл важный официальный документ – экспертиза, которая легла в основу первого обвинения пророссийских публицистов. В документе, в частности, говорится, что в своих публикациях Юрий Павловец "называл русофобство частью политической стратегии, реализуемой в белорусском государстве", и писал о "целенаправленном формировании в Белоруссии образа агрессивной России".

Как следует из материалов дела, доказательства вины фигурантов "дела Регнума" белорусские правоохранительные органы собирали давно. В декабре 2016 года белорусские СМИ получили анонимные письма с фрагментами взломанной переписки Алимкина и Павловца с их редакторами в "Ленте.ру" и "Регнуме" – там, например, обсуждался вопрос, нужно ли "обострять" тему проведения дня белорусского языка в школах Могилева, о котором в октябре 2016 года написала в нейтральном ключе белорусская служба Радио Свобода (по итогам обсуждения было решено "обострять"). Это означает, что за арестованными "публицистами" следили еще с осени, если не раньше. Официальная Москва – ни в лице МИДа, ни каким-либо другим образом не вступилась за арестованных, хотя основными площадками для публикации их статей были именно российские СМИ.

Спустя несколько месяцев после арестов по "делу Регнума", или, как его еще называют в Белоруссии, "делу публицистов", белорусские журналисты и блогеры стали получать письма с предложениями о сотрудничестве в написании статей и размещении уже готовых текстов на сайтах своих редакций. В качестве основной площадки для публикаций неким "Аркадием Нестеренко" предлагался сайт Politring.com. Впервые о нем стало известно в мае 2017-го, когда в Белоруссии было создано новое оппозиционное движение "Гражданское согласие". По словам возглавившего это движение бывшего белорусского оппозиционного политика Артема Агафонова, сайт должен был стать "площадкой для обсуждения насущных проблем государства". Агафонов в прошлом возглавлял минское отделение Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, однако после украинского Майдана резко сменил риторику своих высказываний, осудив произошедший в соседней стране "государственный переворот".

В разделе "О сайте" "Политринг" описывет себя как "дискуссионную площадку, целью которой является налаживание диалога между различными политическими, общественными, социальными группами Республики Беларусь". В реальности это бесконечная лента перепечаток самых разных материалов других белорусских СМИ (включая оппозиционные), перемежающаяся статьями собственного производства, по содержанию схожими с публикациями арестованных "публицистов Регнума". Вот, например, цитата из опубликованной на "Политринге" статьи о Сталине Эльвиры Мирсалимовой – члена "Гражданского согласия" и ярой сторонницы идей "русского мира":

"Мифы, столь умело созданные шестьдесят лет тому назад и до сих пор внушаемые, увы, стали определяющим "знанием" отечественной истории для неолибералов, новоявленных белогвардейцев, узколобых сталинистов, новообращенных верующих всех церквей и конфессий, адептов почившего Советского Союза и прочих, прочих, прочих. И никому из перечисленных не приходит в голову, что эти самые мифы и были созданы с одной целью – для разделения здорового общества, спокойно воспринимающего разные периоды истории".

Еще одним постоянным автором "Политринга" стал Евгений Константинов – житель Витебска, публицист, политический активист и сторонник восстановления монархии в России. На сайте много публикаций и самого Артема Агафонова. "Одуревший от русофобской пропаганды уголовник принялся крушить чужие машины и резать им колеса только потому, что видел ненавистный ему атрибут, являющийся для миллионов белорусов символом победы над немецким фашизмом", – пишет Агафонов 22 июля о неизвестном, который резал покрышки у автомобилей с георгиевской ленточкой в салоне в белорусском городе Светлогорск, что привело к рекомендации со стороны местного ГАИ к водителям не размещать этот символ в машине на видном месте.

Само движение Агафонова "Гражданское согласие" все это время проводило "примирительные круглые столы" с участием белорусской оппозиции и представителей властей. Именно с предложений написать об этих круглых столах и начались контакты загадочного Аркадия Нестеренко с белорусскими журналистами. Собрания эти были, как правило, немногочисленными, как и число подписчиков сайта "Политринг" в социальных сетях – в "Твиттере", например, у "Политринга" до сих пор нет ни одного (!) фолловера, кроме все того же Агафоно5ва.

Первым о предложении сотрудничества со стороны представителей "Политринга" написал белорусский блогер Эдуард Пальчис, создатель сайта 1863х.com, названного так в честь национального восстания 1863 года на территории белорусско-литовских губерний Российской империи. В октябре 2016 года Пальчиса тоже судили за "разжигание розни" – но, в отличие от "публицистов Регнума", в своих публикациях он резко высказывался в адрес Александра Лукашенко и белорусских властей за недостаточную поддержку Украины и критиковал режим Владимира Путина. После несколько месяцев под стражей Пальчис был приговорен к году и 9 месяцам лишения свободы условно и освобожден в зале суда.

Как пишет Пальчис в расследовании, посвященном "скупке" белорусских журналистов представителями "Политринга" и "Гражданского согласия", предложения о сотрудничестве с этим сайтом поступали многим журналистам, например, владельцу и редактору популярного сайта by24.org Владимиру Чуденцову, который и рассказал ему об этом. Интересно, что в числе заданий, которые Аркадий Нестеренко через скайп предлагал ему выполнить за деньги, было и интервью с адвокатами фигурантов "дела Регнума". Чуденцов утверждает, что Нестеренко даже предлагал ему работу редактором "Политринга" на ставку – 500 долларов в месяц плюс 25 долларов за одну статью.

Эдуард Пальчис пишет, что на "наживку" в виде гонораров в размере 20-50 долларов за публикацию присланных Нестеренко текстов попались многие белорусские СМИ, даже государственная газета "Звезда". Вскоре после объявления о создании "Гражданского согласия" на разных белорусских сайтах стали появляться однотипные публикации о проводившихся движением круглых столах. Текст этих заметок порой полностью совпадал, хотя авторами значились разные люди. Вскоре после этого Пальчис решил сам связаться с Нестеренко и предложить ему свои услуги. Все общение происходило в скайпе, кроме Нестеренко со стороны заказчика с журналистами также контактировал неизвестный пользователь с ником Glazuk Diesel. По словам Владимира Чуденцова, он был "самым главным". Ни Нестеренко, ни пользователь Glazuk Diesel не ответили на просьбы Радио Свобода о комментарии.

Из скриншотов переписки, которую Пальчис опубликовал на своем сайте, следует, что таинственные заказчики готовы покупать не только тексты, но и просто "контакты людей" в Белоруссии. Размещение же текстов обязательно должно быть под своим именем. Публикации, которые исполнителю удастся "протолкнуть" на другие сайты, стоят дороже, чем написание статей для "Политринга".​

Подробнее о своем расследовании Эдуард Пальчис сам рассказал Радио Свобода:

"Эта методика, в принципе, существовала и раньше, просто теперь они перешли не просто к ведению каких-то СМИ, они создают целую сеть различных медийных сайтов, они вроде бы не особо читаемые, но их довольно много. У большинства сайтов, что интересно, нет никаких выходных контактов на редакции, нет персонализации, нет каких-то конкретных личностей, которые за ними стоят. Это просто новостные сайты, вроде бы "нейтральные", но в том, что касается вопроса Украины, России, – там мягкая, а иногда даже не мягкая, а такая четкая пропутинская позиция. Конкретно в этом случае проект был персонализирован под определенные политические силы, и его задача – группировать вокруг себя сторонников прокремлевских взглядов. Это группа бывших якобы оппозиционеров, которые ранее были против режима Лукашенко, а в начале года организовали движение "Гражданское согласие" и сказали, что они будут бороться за права русских людей, русского языка, русского народа. Эта группа стала проводить круглые столы по городам Беларуси, на которые приходили в том числе представители власти, представители оппозиции. Самое удивительное, что власть позволяла проводить такие мероприятия. Туда приходили различные идеологи высоких уровней допуска в администрацию президента, которые даже в телевизоре мелькают во время всяких пресс-конференций".

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По словам Эдуарда Пальчиса, Нестеренко – лишь посредник, который вряд ли живет в Белоруссии: "Дело в том, что они нашли, скорее всего, какого-то, можно сказать, политтехнолога, он не разбирался в белорусских СМИ, что понятно из общения с ним, он просто выкупал контактные базы, скайпы, телефоны белорусских журналистов, редакторов, активистов, блогеров и сам связывался с ними, предлагал деньги за размещение новостей, постов, освещение какой-то деятельности, написание статей. Особо "талантливых" они предлагали тайно брать на зарплату, на работу, а также с прицелом, что им нужны контакты среди бизнеса, среди чиновников, среди каких-то верхов в разных сферах, от журналистов до членов политических партий, как бы такая активистская база".

Расценки на заказные публикации, говорит Пальчис, доходили до 200 долларов за текст. "От 50 до 200 долларов за информацию просто о круглом столе этой пророссийской группы "Гражданское согласие", которая проводила круглые столы в Витебске, в других городах. Множеству журналистов, СМИ, даже большим пабликам в соцсетях они предлагали довольно хорошие деньги просто за репост, за переписывание новости. И очень много людей об этом говорили, что к ним обращались с этой просьбой" (информацию о том, что с ними связывался Аркадий Нестеренко, еще несколько белорусских журналистов подтвердили радиостанции "Немецкая волна").

Как в целом можно охарактеризовать тональность публикаций, за которые белорусским журналистам предлагали платить эти деньги? "Это публикации о том, что пока между властью и оппозицией в Беларуси идет противостояние, некая третья сила выступает как примиритель, сажает всех за стол переговоров, пытается искать выходы из проблемной ситуации. Это очень хитрая позиция. Потому что до этого пророссийские силы ассоциировались, наоборот, с агрессией, какими-то агрессивными лозунгами, действиями, а тут, наоборот, они именно за процветание и экономическую стабильность Беларуси и против столкновений внутри нее", – говорит Эдуард Пальчис.

Как следует из переписки Владимира Чуденцова с заказчиками публикаций, оплачивать их они были готовы даже наличными – несмотря на возбужденное против фигурантов "дела Регнума" Павловца и Шиптенко дело "о незаконном предпринимательстве". Деньги в любую точку Минска всегда был готов привезти специальный курьер. На вопрос о том, почему за всем этим стоит Кремль, Эдуард Пальчис приводит еще один фрагмент своей переписки с Аркадием Нестеренко в скайпе:

"Когда я написал, что мне тоже нужна работа, то меня спросили: а для какой страны? И начали перечислять: Украина, Казахстан, Грузия, Македония, Болгария и так далее. Ясно, что белорусские спецслужбы никаких интересов в Македонии не имеют, и русскоязычные проекты в поддержку пророссийской линии в этой стране им или Украине не нужны. Уже было много исследований о ботах, о комментаторах, и всегда одна и та же схема: создание такого ряда ресурсов, влияние на одни и те же страны. Мы анализировали взломанную почту одного из российских пропагандистов, и там цепочка вела в Кремль, вплоть до заместителя Владислава Суркова. Потоки денег для нарабатывания своей агентуры идут из администрации президента России".

Когда я написал, что нужна работа, меня спросили: для какой страны? И начали перечислять: Украина, Казахстан, Грузия, Македония, Болгария

Эдуард Пальчис говорит о переписке главного редактора одесского пророссийского сайта "Инфоцентр" Артема Бузилы, который был арестован и приговорен украинским судом к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в 2015 году по статье "сепаратизм". Он был досрочно освобожден по "закону Савченко", согласно которому 1 день в СИЗО засчитывается за 2 дня в колонии. Сразу после освобождения Бузила уехал в Москву. В его переписке, опубликованной украинским сайтом InformNapalm, говорится, в частности, о тех самых "публицистах Регнума" Павловце и Шиптенко – некий адресат из Москвы (в InformNapalm предполагают, что он работает в администрации президента РФ) предлагает Бузиле рассмотреть их кандидатуры в качестве авторов заказных публикаций.

"Это охота на ведьм"

Лидер движения "Гражданское согласие" Артем Агафонов в беседе с Радио Свобода категорически отверг причастность к "покупке журналистов" в Белоруссии, хотя и признал, что его движение размещало за деньги публикации в белорусских СМИ:

"В этом "разоблачении" очень многое сильно преувеличено и надумано. Оплата некоторых публикаций была, мы были заинтересованы в раскрутке, но [оплата была] далеко не всегда. Многие давали информацию, руководствуясь профессиональным интересом. Согласитесь, платить правительственной "Звезде" – это нонсенс. Так же как и вашему радио (об одном из круглых столов "Гражданского согласия" писала белорусская служба Радио Свобода. – Прим. РС)".

"Что касается похожих публикаций – это элементарно. Мы просто рассылали пресс-релизы. "Политринг" – это обычный информационный сайт, на котором могут публиковаться люди с различными взглядами. Некоторые получают вполне умеренные гонорары, но уж точно не оклады по 500 долларов. Вся эта шумиха напоминает охоту на ведьм".

Артем Агафонов говорит, что понятия не имеет, кто общался с белорусскими журналистами от лица "Аркадия Нестеренко". Источники финансирования сайта "Политринг" и движения "Гражданское согласие" он не раскрывает: "В нашей стране все инвестиции в политику – высокорисковые, поэтому разумно их не афишировать. Недавно я зарегистрировался в качестве ИП. Сегодня (беседа происходила 25 июля. – Прим. РС) открыл расчетный счет. В ближайшее время я заключу договора со всеми авторами сайта. Словом, я стараюсь работать легально, платить налоги и т. д. Никакой закулисной деятельности я не веду и не собираюсь. У нас есть источники финансирования в Казахстане. В России... Полностью отрицать не могу, может, кто-то из россиян и перечислил что-то на "Яндекс-кошелек" (его номер опубликован на сайте "Политринга". – Прим. РС)".

Агафонов также отрицает существование "чемоданов кэша", о которых пишет Эдуард Пальчис и которым якобы оплачивались услуги белорусских журналистов, хотя и не скрывает, что наличные деньги в этой истории фигурируют. "Если интересно посмотреть на "чемодан кэша" – вот так выглядит общий месячный гонорар большей части авторов сайта, – написал лидер "Гражданского согласия" корреспонденту Радио Свобода, приложив фотографию небольшой стопки белорусских купюр разного номинала.

Нам удалось насчитать в стопке 720 белорусских рублей ($370), Агафонов уточнил, что на самом деле денег "немного больше". В комментариях в "Фейсбуке" Агафонова под постом, где он рассказывает о намерении зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, белорусский журналист Виктор Никитенко жалуется, что ему "предлагали оплату за пост в размере 20 долларов без всяких договоров", и именно поэтому он отказался сотрудничать с "Политрингом" и "Гражданским согласием".

По мнению Эдуарда Пальчиса, после "дела Регнума" организаторам новой сети пророссийских авторов и комментаторов будет крайне сложно достичь своей цели. "Они работают очень топорно, потому что они просто купили базы и стали всем пытаться писать. В Белоруссии маленькое медиапространство, и все друг друга знают, поэтому довольно быстро мне прислали эту информацию". Белорусские власти, говорит блогер, также наверняка прекрасно осведомлены о происходящем, однако вряд ли стоит ожидать от них молниеносной реакции:

"Я думаю, они знали об этом еще до моей публикации. У нас очень тщательное, тотальное наблюдение за всем и всеми. Но вопрос в том, что белорусские спецслужбы и власти тоже не могут на все реагировать, потому что они смотрят на своих друзей в ФСБ, все-таки у нас официальное союзничество, и как бы нельзя все, что им не нравится, давить на корню. Тот же "Регнум" – они ждали годами, пока не накопили доказательства, так что даже МИД России, даже Мария Захарова не защищала этих арестованных журналистов, сказав, что это "пропагандисты", что у России с Белоруссией хорошие отношения, и это внутреннее дело Белоруссии, кого они арестовывают. В этом случае, наверное, со стороны силовиков Белоруссии будет молчание".

Такая сеть – это классическое агентурное влияние

На вопрос о том, в чем опасность российской "мягкой силы", Пальчис отвечает так: "Такая сеть – это классическое агентурное влияние". Он сравнивает ситуацию с Украиной накануне Майдана, аннексии Крыма и войны на востоке Украины: "Идет собирание определенных сил для какого-то часа Х, и если эти силы понадобятся, то будут задействованы". В России, и особенно в Москве, гонорары в 20–50 долларов могут показаться кому-то смешными, но для Белоруссии, говорит Пальчис, это большие деньги: "Сейчас в медиа большой довольно кризис, многие без работы сидят, и там 100 долларов за новость – это очень большие деньги! У нас бывает, что от 20 до 40 платят за статью, такую нормальную, хорошо написанную, хорошую работу, а тут просто от 50 до 200 долларов, чтобы новость разнести. Нормальная такая прибавка к зарплате". Общий бюджет, который мог быть выделен на "вербовку журналистов и лидеров общественного мнения", блогер оценивает примерно в 100 тысяч долларов в год. "Если сейчас они не добьются своего, то просто начнут закидывать деньгами. Я уверен, что если они увеличат ставки в пять раз, то многие не вытерпят искушения. Но мы будем пытаться и дальше этому противостоять. Плюс Белоруссии в том, что у нас очень много независимых читателей, у которых идет отторжение, им сложно будет что-либо навязать. Пропагандисты в основном не умеют работать креативно, пишут топорно, работают топорно, неинтересно, и это уже вызывает отторжение. Поэтому, надеюсь, справимся, и у нас будет все по-честному".

Тем временем, суды по "делу Регнума" в Белоруссии продолжаются и дальнейшая судьба обвиняемых пока не вполне ясна. В марте 2017 года "Регнум" уже оказывался в центре истории, связанной с попыткой России влиять на политику европейских стран. На сайте агентства была опубликована серия интервью Владимира Усовского с пророссийски настроенными польскими политиками. Во взломанной хакерами переписке Усовского оказались письма, свидетельствующие, что он являлся координатором действий пророссийски настроенных групп в странах Центральной и Восточной Европы. В июне на сайте "Регнума" было опубликовано интервью нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич - вопреки ее воле. Это вызвало бурные споры в социальных сетях. Руководитель агентства Модест Колеров тогда объяснил публикацию тем, что текст интервью не был искажен его автором и пообещал предоставить в качестве доказательства аудиозапись беседы.