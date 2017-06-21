Информационное агентство Regnum опубликовало интервью Светланы Алексиевич, которое заканчивалось словами: «Я запрещаю вам это печатать».

Изначально писательница была уверена, что интервью она дает для издания «Деловой Петербург».

«Меня об этом попросил Николай Солодников, которого я хорошо знаю по проекту «Диалоги», - сказала она РС.

Солодников в данном случае выступил посредником между нею и редакцией «Делового Петербурга». Поэтому когда Светлана Алексиевич начала общаться с интервьюером Сергеем Гурским, который был представлен ей как журналист «ДП», она естественно не уточняла у него, где именно появится текст.

Интервьюер Гурский предупредил Алексиевич, что «не согласен с ее позицией по подавляющему большинству вопросов». Ее это не смутило. Однако по ходу интервью, у писательницы возникло ощущение, что перед ней не журналист, а пропагандист:

«Это был набор штампов, который вы каждый день слышите с экранов телевизоров на бесчисленных политических ток-шоу. Я долго пыталась что-то объяснять, потом махнула рукой. Я поняла, что ему в сущности неважно, что я отвечу. Ему было важнее зафиксировать свою позицию. Мне стало неинтересно. Я этого интервью больше не хотела ни в каком варианте, поскольку это уже нельзя было назвать ни интервью, ни диалогом. Это был разговор с глухим».

Корреспондент издания тем не менее отнес текст в свою редакцию. «Деловой Петербург» с пониманием отнесся к позиции Светланы Алексиевич и отказался его публиковать. И тогда корреспондент предложил его другому изданию, информационному агентству Regnum, с которым он сотрудничал внештатно.

Агентство опубликовало текст. Текст вызвал скандал и обвинения Алексиевич в том, что она считает, что "можно понять" убийц Олеся Бузины», полагает, что "украинизация" - это есть хорошо в отличие от русификации и пр. По крайней мере ровно так ее слова публично интерпретировал автор текста Сергей Гуркин.

«Все перевернули, переиначили. Например, как я могу оправдывать убийц? Я могу только предположить, какими мотивами они руководствовались», - сказала писательница РС.

На вопрос РС: «Помогла бы восстановлению более точной картины разговора публикация аудиозаписи этой беседы?» писательница ответила утвердительно.

И тогда мы обратились к руководителю агентства Модесту Колерову с вопросом:​ собираетесь ли вы публиковать аудиозапись беседы Сергея Гуркина со Светланой Алексиевич?

- Нет. А зачем. У нас не было от нее претензий в фальсификации текста.

- Речь не о фальсификации. О редактуре. Об отбрасывании фраз, которые кажутся автору лишними и пр. А самому интервьюируемому не кажутся.

- Если писатель выступит с просьбой опубликовать запись беседы, поскольку считает, что текст был препарирован, мы эту запись опубликуем, - пообещал Модест Колеров.

Светлана Алексиевич попросила считать сайт РС ровно той площадкой, с которой она публично обращается к агентству Регнум:

- Коль это интервью появилось в печати, я прошу опубликовать полную аудиозапись всей беседы.

Возможно, после появления аудиозаписи страсти вокруг этого интервью поутихнут. Или наоборот. Дождемся публикации.