СМИ: Москва может выслать 35 дипломатов США в ответ на санкции

Москва может выслать 35 американских дипломатов, а также ограничить число членов дипмиссии США в стране, если Дональд Трамп подпишет законопроект о санкциях в отношении России. Об этом в четверг сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники в российском министерстве иностранных дел.

Собеседники издания добавили, что российские власти могут также наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и складские помещения. Это объясняется тем, что новые американские санкции сделают "фактическим невозможным" возврат российской дипломатической недвижимости в США, арестованной при администрации президента Барака Обамы.

На минувшей неделе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон близки к достижению договоренности о восстановлении допуска к двум российским дипломатическим объектам в США.

В конце декабря прошлого года американские власти объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов. Россия не стала принимать ответные меры, объяснив это решение тем, что в дальнейшем будет строить отношения не с администрацией Барака Обамы, которая ввела санкции, с администрацией Дональда Трампа.