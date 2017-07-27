"Мемориал" направил омбудсмену и СПЧ материалы о 13 пропавших в Чечне

Правозащитный центр "Мемориал" передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и президентскому Совету по правам человека материалы о 13 жителях Чечни, исчезнувших после задержания сотрудниками правоохранительных органов в период с декабря 2016-го по февраль 2017 года.

Член совета "Мемориала" Олег Орлов рассказал изданию "Кавказский узел", что были также направлены письма в Генпрокуратуру. "Мемориалу" удалось установить, что против задержанных было возбуждено дело о нападении на полицейских.

В распространённом "Мемориалом" 24 июля пресс-релизе были названы имена всех 13 пропавших. Среди них был Сайд-Рамзан Абдулкеримов (Абдул-Керимов), про которого родственникам неофициально сообщили летом, что он "умер от сердечного приступа", однако тело до сих пор не выдали, говорилось в пресс-релизе.

В опубликованном 25 июля интервью "Немецкой волне" Орлов выразил опасение, что этих людей уже нет в живых, и рассказал, что "Мемориал" потребовал от властей Чечни объяснить, что с ними произошло. Правозащитник также рассказал об атмосфере тотального страха, которая царит в республике, и сравнил ситуацию с периодом сталинских репрессий.

9 июля в "Новой газете" был опубликован материал о внесудебных расправах в Чечне. Автор статьи-расследования Елена Милашина написала, что в ночь на 26 января чеченские полицейские застрелили не менее 27 человек. По ее данным , этих людей задержали в связи с нападением на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал эти сведения ложью. Татьяна Москалькова направила в Следственный комитет запросы.

