Родных пропавших в Чечне людей заставили написать, что те уехали в Сирию

Родственников жителей Чечни, которые по версии "Новой газеты" могли быть убиты без суда в январе этого года, заставили подписать заявление о том, что их пропавшие родные уехали в Сирию или их забрали неизвестные, или они сами ушли из дома. Об этом несколько родных 27 исчезнувших людей рассказали Русской службе Би-Би-Си.

Они подтвердили, что до сих пор не имеют никаких сведений о судьбе пропавших.

Ранее в четверг правозащитный центр "Мемориал" передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и президентскому Совету по правам человека материалы о 13 из 27 (по данным "Новой газеты") жителей Чечни, исчезнувших после задержания сотрудниками правоохранительных органов в период с декабря 2016-го по февраль 2017 года.

Член совета "Мемориала" Олег Орлов рассказал изданию "Кавказский узел", что были также направлены письма в Генпрокуратуру. "Мемориалу" удалось установить, что против задержанных было возбуждено дело о нападении на полицейских.

