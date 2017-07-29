Гражданство до востребования

Адвокат Михаила Саакашвили сообщил о том, что политик собирается обжаловать в суде решение о лишении его украинского гражданства. Кроме того, Саакашвили будет настаивать на расследовании деятельности членов комиссии при президенте Украины, которые дали ему две взаимоисключающие рекомендации. В народе про такие хлопоты говорят: "В пользу бедных". Потому что в этом вопросе нет никаких узких мест и белых пятен. Все ясно, как день.

24 июля в президентской комиссии по гражданству обновился состав. Саакашвили об этом сообщил в эмоциональном выступлении на фоне виноградных листьев. То есть люди, которые рекомендовали бывшему президенту Грузии гражданство предоставить, оказались не у дел, а новый состав комиссии действовал в полном соответствии с буквой закона. Паспорт с золотым трезубцем Саакашвили получил в соответствии с 9-й статьей закона "О гражданстве Украины". В прошении он должен был указать, что чист и перед законом Украины, и перед законом "других стран". В его случае это заведомо ложные сведения, хотя сам Саакашвили заявляет об обратном. Два года спустя новый состав комиссии "обнаружил" подлог и поступил в соответствии с пунктом 2 статьи 19 того же закона.

Расследовать тут нечего. Решение о предоставлении Саакашвили украинского гражданства, разумеется, было "политическим", а "халатность" прежнего состава комиссии была сознательной и вынужденной. По-другому быстро решить вопрос было бы невозможно. И Саакашвили, конечно же, об этом знал. Просто не придавал значения. "Я считаю себя выше президента Порошенко!" – заявил он в ходе нервного ток-шоу в декабре 2016-го. Завышенная самооценка – вообще бич Саакашвили, в 2012 году недооценка противников стоила ему президентского кресла. В Украине все повторилось. Саакашвили, похоже, считал себя великим комбинатором, а "Петю" – добродушным увальнем, с которым можно не считаться. И Порошенко не спешил его разочаровывать – мягко стелил, лил в уши мед и терпел выходки экспансивного кавказца. За два года ни одного критического замечания в его адрес! Или хорошее, или ничего – как о покойнике. А потом просто нажал кнопку "выкл.", и Саакашвили не стало.

Саакашвили стал чем-то средним между Гюленом и Навальным, любой другой враг Порошенко отныне будет считаться второсортным

"Грязный способ" предоставления гражданства поставил политическое будущее Саакашвили в полную зависимость от президента Украины. Саакашвили два года имел полный карт-бланш на любые действия именно потому, что был для Порошенко полезен. Со стороны могло показаться, что назначение Саакашвили одесским губернатором – кадровый промах Порошенко, а протестная активность уже бывшего губернатора – головная боль для президента. Между тем, плохой губернатор оказался могильщиком Арсения Яценюка и "занозой" в заднице команды Игоря Коломойского. Его мощная фигура вытолкнула с протестного поля всех, кто мог представлять для Порошенко реальную угрозу – начиная с Юлии Тимошенко и заканчивая суетливыми "антикоррупционерами-еврооптимистами". В качестве изгнанника, которого "боится Порошенко", Саакашвили стал для президента Украины еще полезней: разрушительная энергия политических противников власти будет направлена в это безопасное русло. Саакашвили стал чем-то средним между Гюленом и Навальным, любой другой враг Порошенко отныне будет считаться второсортным. Все прочие претензии к нему отойдут на второй план – "главным преступлением режима" отныне будет считаться… точное следование букве закона в вопросе, который два года назад решили "по-семейному".

И это не считая того, что лишение Саакашвили украинского гражданства, по всей вероятности, – часть большой сделки, заключенной Порошенко в Тбилиси. Известно, что внешняя и оборонная политика для президента Украины – главный приоритет, а Саакашвили представляет собой серьезное препятствие для развития отношений с Грузией. Теперь это препятствие устранено, две столицы приступили к созданию своего рода "Клуба постсоветских стран, пострадавших от России". На членство в нем обречена и Молдова. Свои вопросы к Москве имеют также Азербайджан и страны Балтии. Украине выгодно вписать свои проблемы в такой контекст, а коллективные действия на международной арене гораздо эффективнее односторонних. Тем более что новая администрация США настроена решительно, а в Европе тон задает амбициозный президент Франции.

На этом эпическом фоне личные проблемы частного лица – даже если это лицо Михаила Саакашвили – выглядят не слишком убедительно. Особенно если учесть, что сам приход Саакашвили в украинскую политику – произвол Порошенко. Порошенко дал, Порошенко взял. Таковы правила игры. Не нравится игра – не садись за стол.

Владимир Голышев – публицист и драматург

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