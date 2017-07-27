Саакашвили обжалует в суде лишение гражданства Украины

Михаил Саакашвили обжалует в суде прекращение его гражданства. Об этом Украинской службе Радио Свобода рассказал адвокат политика Павел Богомазов. Апелляция будет подана после получения бумажной версии решения.

В четверг в Киеве прошла акция протеста, организованная движением Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Сторонники политика прошли маршем до Администрации президента.

О лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно 26 июля. После этого политик заявил о намерении вернуться в Киев и продолжить борьбу "за реформы на Украине".

Саакашвили до 2013 года был президентом Грузии. Украинский паспорт он получил в мае 2015 года, став главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили покинул это пост. Решение об отставке политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, "лично поддерживает" президент страны Петр Порошенко.

