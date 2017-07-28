"Дочка" "Ростеха" признала отправку турбин Siemens в Крым

Дочерняя структура "Ростеха" "Технопромэкспорт" подтвердила факт модернизации и поставки в аннексированный Крым турбин Siemens, сообщает РБК.

В компании сообщили, что в связи с банкротством в 2016 году "Технопромэкспорт" предлагал Siemens "выкупить обратно" турбины, однако немецкий концерн отказался. После этого турбины были "модернизированы" и отправлены в Крым.

21 июля Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям. В немецком концерне заявили, что нашли доказательства того, что все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года в Краснодарский край, были на месте модифицированы и незаконно перемещены в аннексированный Крым.

11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против российских компаний-партнеров. Концерн потребовал вернуть в Тамань находящиеся в Крыму турбины. В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.

В Евросоюзе заявили о согласовании новых санкций в отношении России из-за турбин Siemens в Крыму.

