Siemens прекратит поставки оборудования госкомпаниям из РФ

Siemens прекращает поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны государству. Об этом говорится в заявлении немецкого концерна.

В сообщении отмечается, что Siemens получил достоверную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года в Краснодарский край, были на месте модифицированы и незаконно перемещены в Крым. Это грубое нарушение договора и правил ЕС, которое подрывает доверие к России, говорится в сообщении Siemens.



В связи с этим Siemens выходит из совместного российского предприятия "Интеравтоматика", которое, по данным Reuters, было одним из подрядчиков перевозки турбин в Крым. Siemens вновь предложила выкупить турбины обратно и аннулировать контракт.

11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против российских компаний-партнеров. Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в аннексированный Россией Крым в обход европейских санкций. В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.