СМИ: Северная Корея готовит новые ракетные испытания

Северная Корея готовит очередные ракетные испытания. Об этом агентству Reuters рассказали источники в администрации США. Американской разведке известно о транспортировке оборудования для запуска межконтинентальных ракет на полигон в городе Кусон.

По данным газеты The New York Times, американские разведчики спрогнозировали сроки завершения Северной Кореей работы над баллистической ракетой, способной достичь материковой части США. Если раньше в спецслужбах полагали, что на это у Пхеньяна уйдёт не менее четырёх лет, то сейчас в Вашингтоне считают, что такая ракета может быть готова уже в следующем году, утверждает The New York Times.

4 июля Северная Корея провела успешное испытание первой в своей истории межконтинентальной баллистической ракеты. К такому выводу пришли американские военные эксперты. По их данным, у КНДР появилось ракета, способная нанести ядерный удар по американской территории на Аляске и Гавайях. США внесли в ООН резолюцию с осуждением действий Пхеньяна, но Россия её не поддержала.