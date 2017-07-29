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Тиллерсон: цель санкций - добиться от России шагов навстречу США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Почти единогласно одобренный Конгрессом США законопроект о санкциях свидетельствует о стремлении американского народа добиться от России действий, направленных на улучшение отношений с Соединёнными Штатами.

Об этом заявил в субботу госсекретарь Рекс Тиллерсон, выразив надежду на сотрудничество двух стран в решении глобальных проблем и на то, что необходимость в санкциях вскоре отпадёт. Он также подчеркнул, что поддержка "друзей и союзников" поможет США обеспечить правильное понимание Россией, Ираном и Северной Кореей введённых в их отношении ограничений.

В пятницу Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп намерен подписать законопроект о санкциях против Москвы, Тегерана и Пхеньяна.

За несколько часов до этого МИД России потребовал от Вашингтона к 1 сентября до 455 человек сократить численность дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и генеральных консульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Было заявлено также, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование американским посольством всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

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