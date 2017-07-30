В Германии в городе Констанц при перестрелке погибли два человека

В городе Констанц на юге Германии в результате стрельбы в ночном клубе два человека были убиты, включая открывшего огонь. Полиция сообщает, что в перестрелке, произошедшей рано утром, четыре человека были ранены, причем трое из них - тяжело.

В результате последовавшей перестрелки полицейский был ранен, а стрелявший в критическом состоянии был доставлен в больницу, где скончался. Информационное агентство ДПА приводит слова неназванного представителя полиции, который считает, что терроризм не был мотивом злоумышленника и считает, что подозреваемый действовал в одиночку.

Полиция идентифицировала стрелявшего как 37-летнего гражданина Ирака, который некоторое время проживал в Констанце. Человек, которого полиция не называет по имени, был известен из-за соврешенных в прошлом преступлений, сообщает полиция.

Констанц находится в юго-западной земле Германии Баден-Вюртемберг.