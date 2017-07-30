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Грузия надеется: как только Саакашвили вернется на Украину, она выдаст его

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани

Грузия надеется, что, как только Михаил Саакашвили вернется на Украину, Киев сможет начать процесс его выдачи Тбилиси.

Как заявила в эфире телекомпании "Имеди", грузинский министр юстиции Тея Цулукиани, это – не политический, а "правовой и следственно-прокурорский процесс". Министр напомнила, что Тбилиси требовал экстрадировать Саакашвили еще в 2014 и 2015 годах. По словам Цулукиани, он обвиняется в том числе в избиении депутата парламента, растрате около 4 миллионов долларов, разгоне мирного митинга в ноябре 2007 года и в причастности к разгрому телекомпании "Имеди". В апреле 2015 года Украина отказалась выдать Саакашвили, сославшись на то, что его преследование в Грузии носит не только правовой характер.

Ранее в воскресенье Саакашвили вновь обвинил власти Украины, лишившей его гражданства 26 июля, в совершении преступления. Он назвал фальшивкой анкету, в которой он якобы не указал, что находится под следствием, на основании чего и был впоследствии лишен гражданства.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, став главой Одесской области. В ноябре 2016 года он покинул этот пост, заявив о невозможности справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждал, "лично поддерживает" президент страны Петр Порошенко.

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