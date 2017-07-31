В Костроме заключенная пожаловалась на неоказание медпомощи

Заключенная костромской колонии, страдающая заболеванием глаз, пожаловалась на неоказание медицинской помощи и принуждение к работе на швейной фабрике.

По данным Ассоциации адвокатов России за права человека, Анастасия Новикова, отбывающая наказание в колонии номер 3, неоднократно сообщала руководству исправительного учреждения, что ей не предоставляют офтальмолога и не выдают солнцезащитные очки.

Новикова рассказала, что в ответ на жалобы ей угрожали обязательными работами на швейной фабрике, куда ее впоследствии и направили. При этом отметка о том, что осужденной противопоказаны нагрузки на глаза, исчезла из ее медицинской карты.

Родственники Новиковой считают, что обращение с ней в колонии следует приравнять к пыткам.