Сторонника Навального задержали за отказ показать личную переписку

В Астрахани задержали активиста Тимура Фреймана, сторонника оппозиционера Алексея Навального. Как сообщило интернет-издание "Кавказский узел", полицейские потребовали от активиста разблокировать телефон и показать личную переписку. После отказа Фреймана сотрудники правоохранительных органов забрали у него паспорт и отвезли в ОВД, заявив, что активист якобы подходит под описание некоего преступника из ориентировки. Саму ориентировку Фрейману не показали.

За последние месяцы в регионах России неоднократно задерживали сторонников Навального, а штабы политика, который собирается участвовать в выборах президента в 2018 году, обыскивали.