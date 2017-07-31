Сбитый летчик. Эфир в 21:05

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин угрожает персональными санкциями лицам, помешавшим визиту российской делегации в Молдавию.

В интервью телеканалу "Россия-24" Рогозин заявил, что Москва выяснит, кто именно стоял за решением запретить 28 июля пролет через воздушное пространство Румынии пассажирского самолета, на борту которого находились вице-премьер и сопровождавшие его лица. Они направлялись в Кишинев на встречу с лидером Молдавии Игорем Додоном и для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию так называемой "миротворческой операции" российских войск в Приднестровье.

Лайнер отказались принять и в Будапеште. В результате самолет приземлился в Минске. Визит в Кишинев был сорван, из Белоруссии Рогозин вернулся в Москву.

Ранее в тот же день в аэропорту Кишинева прошла акция протеста против визита Рогозина, являющегося также специальным представителем российского президента по Приднестровью и включенного в санкционный список Евросоюза.

Почему вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин не смог встретиться в Кишиневе с президентом Молдавии Игорем Додоном? – обсуждают политолог Зураб Тодуа, дипломат Анатолий Царан.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.