Три НКО, признанных "иноагентами", получили президентские гранты

Три российские некоммерческие организации, включенные в реестр так называемых "иностранных агентов", получили президентские гранты. Список победителей первого в 2017 году конкурса опубликован на сайте президентских грантов.

Наибольшую сумму – порядка 7 миллионов рублей – получил благотворительный фонд "Самарская губерния". Эти средства были выделены на оказание помощи пожилым людям. "Центр развития некоммерческих организаций" получил 3 миллиона на обучающие технологии, а "Левада-центру" будет выделено более двух миллионов рублей на развитие программы паллиативной помощи.

Фонд "Самарская губерния" был внесен в реестр "иноагентов" в ноябре минувшего года за обращение к властям, которое приравняли к политической деятельности. Петербургский "Центр развития НКО" был признан "иностранным агентом" в мае 2015 года из-за проведения публичных мероприятий.

"Аналитический Центр Юрия Левады" был включен в реестр Министерства юстиции России в сентябре минувшего года из-за обвинений в оказании влияния на общественное мнение россиян. Это решение было оспорено в Европейском суде по правам человека, а сам закон об "иноагентах" – в Конституционном суде России.