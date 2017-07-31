"Ночные волки" впервые с 2012 года не получили президентских грантов

Кремль впервые с 2012 года отказался выдавать мотоклубу "Ночные волки" президентские гранты. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Байкеры подавали три заявки на получение бюджетных денег, две из них были отклонены из-за несоответствия требованиям конкурса. Еще одна заявка – на проведение "Детской новогодней елки в Байк-центре" – была отклонена. Всего "Ночные волки" просили выделить им более 15 миллионов рублей. Координационный комитет, которые рассматривал заявки на гранты, возглавлял первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") является одним из лидеров прокремлевского движения "Антимайдан". С 2012 года байкеры в качестве президентских грантов получили не менее 60 миллионов рублей.