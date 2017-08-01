Роскомнадзор с 1 августа прекратил вести реестр блогеров

Роскомнадзор с 1 августа прекращает вести так называемый реестр блогеров, в котором были обязаны регистрироваться пользователи интернет-ресурсов с аудиторией более трех тысяч пользователей в сутки.

На сайте ведомства сообщается, что соответствующая норма закона об информации, регулирующая деятельность блогеров, признана утратившей силу. В Роскомнадзоре также подчеркнули, что пользователи все еще обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.

"Закон о блогерах", действовавший с 1 августа 2014 года и приравнявший их к средствам массовой информации, был упразднен 30 июля. Тогда президент России Владимир Путин подписал о законопроект блокировках анонимайзеров и VPN-сервисов. Он вступит в силу 1 ноября.