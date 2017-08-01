"Я просто хочу жить дома"

Когда гражданства по тем или иным причинам лишают известного человека – вроде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили или медиаменеджера Демьяна Кудрявцева, об этом много говорят и пишут. Когда подобные истории происходят с обычными людьми, они, как правило, остаются один на один с государственной машиной. Жительница Красноярска Наталья Коверник уже 16 лет пытается доказать, что является гражданкой России. Но ей грозит депортация, поскольку представители Федеральной миграционной службы уверены в обратном.

Проблемой для нее стал заграничный паспорт Украины. Он уже просрочен, но в данный момент это единственный документ, которым Наталья Коверник может подтвердить свою личность.

Наталья Коверник родилась в Красноярске в 1961 году, здесь же получила образование, работала. В 1988 году она в первый раз зарегистрировалась на территории Украины: в Запорожье не принимали заявление в ЗАГС без местной прописки, а будущий супруг не захотел прописываться в Красноярске. После регистрации брака она поменяла паспорт СССР, взяв фамилию мужа, и снова прописалась в Красноярске. У Натальи Коверник родился сын – Виталий, с рождения он также был прописан в Красноярске. Наталья жила со своей семьей в родном городе до июля 1991 года. Она и подумать не могла, что СССР совсем скоро перестанет существовать и уроженцы РСФСР будут вынуждены доказывать, что имеют право называться гражданами Российской Федерации.

В 1991 году семья Натальи Коверник переехала на Украину, поскольку ее муж нашел там хорошую работу. До 2001 года они жили в Никополе Днепропетровской области. Все это время Наталья жила по паспорту СССР. "В то время в советском паспорте на Украине ставили печать "Гражданин Украины", но до 1996 года у меня даже этой печати не было. Украинский паспорт я вообще не получала, жила с советским паспортом, и ни у кого никаких претензий не было", – вспоминает она.

В марте 2001 года Наталья Коверник и ее сын Виталий вернулись в Красноярск. С мужем она уже была в разводе. Пересекала границу она по паспорту СССР, сын – по свидетельству о рождении. На Украине у нее оставалась квартира, выписаться из которой можно было только после получения заграничного паспорта Украины. Его Наталья Викторовна получила, уже находясь в России. В загранпаспорте поставлена отметка "постоянное место жительства – Россия".

С этим документом Наталья пошла регистрироваться по месту жительства в Красноярске, в той самой квартире, где прошли ее детство и юность. Наталья Коверник считает, что тогда ее права были нарушены впервые. "Я предоставила все документы, которые требовались, кроме заявления, – говорит она. – А заявление сотрудники паспортно-визовой службы оформили сами и допустили ошибку. Они написали заявление по форме "по месту пребывания", сроком на три месяца, а не постоянно". Это "неправильное" заявление, на котором даже нет ее подписи, Наталья Викторовна хранит до сих пор.

Вторая попытка

Потом Наталья Коверник долго выясняла в разных инстанциях, как восстановить гражданство России. Дошла до главного управления паспортно-визовой службы Красноярска. Там Наталье сказали, что она с легкостью может получить российский паспорт и даже оформить гражданство своему сыну. Требовалось только согласие отца ребенка. Когда бывший муж Натальи в 2002 году смог выслать необходимый документ, в паспортно-визовой службе Красноярска его уже не приняли: ждали выхода нового закона о гражданстве.

Я приехала в 2001 году, у меня даже есть железнодорожный билет. С тех пор я больше никуда не ездила

Новый закон, который вступил в силу в мае 2002 года, позволяет Наталье Коверник получить гражданство. Необходимо оформить разрешение на временное проживание, после – вид на жительство и уже дальше написать заявление о получении гражданства РФ. Эту процедуру Коверник начала проходить сразу после вступления закона в силу, но здесь, как считает Наталья, ее права снова были нарушены. "По закону об иностранных гражданах те, кто въехал в Россию до вступления закона о правовом положении граждан, должны были оформить миграционную карту. Когда мне ее оформляли в ФМС, поставили печать о прибытии в Красноярск самолетом 22 апреля 2003 года. Но я приехала в 2001 году, у меня даже есть железнодорожный билет. С тех пор я больше никуда не ездила", – рассказывает Наталья Коперник. Сейчас Наталья должна доказать, что приехала в Красноярск именно в 2001 году. Пока суд Ленинского района Красноярска во внимание ее доводы не принял.

Гражданин по рождению

Когда в 2003 году Наталья Коверник узнала о гражданстве по праву рождения, сразу написала заявление в ФМС. В нем она просила рассмотреть вопрос о ее российском гражданстве, поскольку родилась на территории России, ее родители – граждане России, а от гражданства РФ она не отказывалась. Через месяц Наталье ответили, что гражданкой России она не является, потому что 6 февраля 1992 года (дата вступления в действие закона "О гражданстве РФ" от ноября 1991 года. – РС) она проживала на Украине и признана гражданкой этой страны.

Коверник несколько раз обращалась к депутатам Государственной думы России, четырежды писала обращения на имя президента страны. В 2012 году при поддержке уполномоченного по правам человека по Красноярскому краю Марка Денисова получила ответ из МИДа, что в списке отказавшихся от гражданства России она не числится. В апреле 2016 года Наталья Коверник снова подала заявление в ФМС Ленинского района Красноярска с просьбой проверить ее гражданство. Ее снова не признали гражданкой России, но сообщили, что привлекут к ответственности за незаконное нахождение на территории Российской Федерации. Суд приговорил Наталью к штрафу в две тысячи рублей, пока без депортации.

Адвокат Натальи Коверник Анна Туревич утверждает, что в законодательстве есть нормы, которые позволяют признать ее гражданкой России, но официальные органы толкуют его неправильно. "Делается упор на то, что, согласившись принять гражданство Украины, она автоматически отказалась от российского гражданства, – рассказала она корреспонденту Радио Свобода. – Совершенно не берется во внимание тот факт, что украинское гражданство она точно так же получила автоматически, никто не спрашивал ее согласия. Наталья Викторовна не отказывалась от российского гражданства, и ее никто его не лишал. Тем не менее, в настоящее время официальные органы настаивают, что лишение гражданства произошло автоматически, она якобы сделала свой выбор".

Анна Туревич уверена: чтобы говорить, что Наталья Коверник не является гражданкой России, надо определить какую-то точку отсчета, с которой она перестала ей быть.

Сейчас сложилась такая ситуация, когда эти связи отрицаются и по чисто формальным признакам человеку могут отказать

"Действительно, формально РСФСР и РФ – это разные государства, но, с другой стороны, была преемственность, когда все эти процессы происходили, – поясняет адвокат. – Что касается принципов, по праву рождения, по месту проживания, так называемые право почвы и право крови, надо говорить не о главенстве этих принципов, а обратиться к тому, какая идея заложена в понятии гражданства. Ведь гражданство понимается как определенная связь лица с территорией. Связи родственные, социальные, культурные, сложившиеся между лицом и тем местом, где это лицо проживает. Исходя именно из наличия этих связей и надо оценивать, имеет ли лицо право на гражданство или нет. А сейчас сложилась такая ситуация, когда эти связи отрицаются и по чисто формальным признакам человеку могут отказать".

Беженцы поневоле

По словам правозащитников, ситуация, в которой оказалась Наталья Коверник, – не редкость. Эта проблема может коснуться практически любого, кто был рожден в СССР. Но об этом чаще всего можно узнать только лишь при замене паспорта, например, при достижении определенного возраста.

Эта система наглухо закрыта. Туда даже просто на прием попасть надо умудриться

Президент уральской Ассоциации беженцев Людмила Лукашева утверждает, что истоки проблемы кроются в том, что не существует никакого научно-исследовательского института, который бы отслеживал и прогнозировал ситуацию, оказывая влияние на органы, занимающиеся вопросами гражданства. А нынешним представителям правоохранительной системы не хватает знаний в этих вопросах. "Из этой системы, которая исполняет закон о гражданстве, выпал такой элемент, как мозг", – говорит Людмила Лукашева. По ее словам, сейчас все ключевые посты заняли люди в погонах, которые привыкли к субординации, к советской системе, не умеющие работать в системе демократической. "Система не срабатывает, потому что постоянно меняется, вносятся поправки в законы, а эта система наглухо закрыта. Туда даже просто на прием попасть надо умудриться", – говорит Лукашева.

При этом в проблеме Натальи Коверник, по мнению Людмилы Лукашевой, виноват тот самый первый сотрудник красноярского районного ПВС, неверно оформивший документы. "Дальше нарушения начали наслаиваться. Сейчас практически невозможно оформить гражданство тем, кто въехал с советскими паспортами. Потому что им сейчас нужно проходить процедуру отказа от гражданства с подтверждением. А это сложно, у нас есть государства, которые нам совсем не отвечают, например, Азербайджан", – рассказывает Лукашева.

Это не даст никаких гарантий, что в будущем у Натальи Викторовны не возникнет проблем с гражданством

Был в практике уральских правозащитников случай, когда представитель свердловского ГУВД не смог ответить на вопрос "что такое гражданство?". Единственная возможность противостоять системе, считают правозащитники, – создание общественных советов и комиссий, которые будут участвовать в процессах определения гражданства обратившихся в ФМС людей.

Лукашева считает, что по проблеме Натальи Коверник будет принято компромиссное решение – ее признают беженцем, чтобы получить недостающие справки и оформить гражданство РФ. Но, как показывает практика, это не даст никаких гарантий, что в будущем у Натальи Викторовны не возникнет проблем с гражданством.

"Теперь я знаю законы"

Сын Натальи Викторовны Виталий устал смотреть на мучения матери и сам теперь не стремится получить российское гражданство. В 2013 году он при помощи консульства Украины подал документы и официально стал гражданином этой страны. Виталий постоянно выезжает за границу на три месяца, а Наталья всякий раз с ужасом ожидает, что при возвращении его признают невъездным.

Наталья Коверник намерена доказывать, что является гражданкой России по праву рождения. При этом в решении суда Ленинского района города Красноярска от 16 марта 2004 года указано, что факт наличия у Натальи гражданства РСФСР и СССР не оспаривается. Теперь же, чтобы восстановить гражданство РФ, ей необходимо предоставить документ, по которому она его утратила. Сделать это тоже проблематично, поскольку Наталья Коверник не отказывалась от гражданства, а лишить человека гражданства по Конституции РФ никто не вправе.

В ближайшее время состоится суд, где будет обжаловаться решение о назначении Коверник штрафа за незаконное пребывание в России. Настрой у Натальи решительный, но веру в правосудие она уже потеряла.

– Что вы думаете по поводу российской правоохранительной и судебной системы? Все еще есть надежда, что разберутся?

Я не готова принимать гражданство заново. Это уже принципиальная позиция

– Ничего хорошего не думаю. Честно говоря, когда я шла первый раз в суд, была на 95 процентов уверена, что выиграю, наивная была. У меня было четкое представление, что суд разберется. В решении суда, как к этому не относиться, я не вижу ни одной нормы закона, на которую он бы сослался. Как закон другого государства может повлиять на законодательство российское? Притом что российская конституция допускает двойное гражданство. Сейчас я и на пять процентов не уверена, что все разрешится в мою пользу. Но делать что-то надо. Я не готова принимать гражданство заново. Это уже принципиальная позиция. Я его не прекращала, зачем мне его получать заново. Теперь я знаю законы. Но начальник ФМС говорил мне на приеме, чтобы я не читала законы, а делала так, как они говорят.

– Вы жалеете, что уехали на Украину в 1991 году или, может быть, о том, что приняли решение вернуться на родину, в Красноярск?

– Бывают моменты, когда я думаю, зачем я сюда приехала, что мне надо было. Но я просто хочу жить у себя дома. Это моя страна, как бы высокопарно это ни звучало. А они даже не знают, что в праве есть понятие "собственная страна". Для них это незнакомо. Они перешагивают через все нормы. Когда я это все пишу в заявлениях, они не обращают внимания, полностью игнорируют. В том числе резолюции по правам человека, точно так же, как и ответ МИДа. Это же прямое подтверждение, что я не отказывалась от своего гражданства. А по-другому потерять его невозможно. Но вопросами гражданства занимается не МИД, а ФМС.

– Как вы думаете, чем закончится ваша история? Что вы будете делать, если вас депортируют?

Самое смешное, когда шел суд, приставы ждали, собрались меня арестовать

– Не знаю, чем все закончится. Они должны сначала спросить у Украины, готова ли она меня принять. Самое смешное, когда шел суд, приставы ждали, собрались меня арестовать. Статью мне написали 18.8, часть 1.1 Административного кодекса. Там только с выдворением. Однако суд на свое усмотрение решил меня только оштрафовать без выдворения, учитывая нормы международного права. Хотя меня после суда должны были арестовать и повезти в центр содержания мигрантов и держать там до выдворения.

– Если вас все-таки выдворят, что вы будете делать, вам есть где жить на Украине?

– Нет, мне там жить негде. У меня там никого и ничего нет. Буду подавать сразу иск в ЕСПЧ, там же есть срочные меры. Они сразу реагируют по таким делам и требуют приостановить такое решение. Я пока еще плохо знаю международные нормы.

– Если вас выдворят, вы будете пытаться вернуться в Красноярск и все-таки подтверждать свое гражданство или снова пытаться получить его? Стоит ли пытаться, если Россия, ваша родина, не хочет вас принимать?

Я бы сейчас уже повесила на грудь табличку "Помогу иностранцам", но я быстро окажусь в спецприемнике

– Но они же должны понимать, даже если я уеду, добровольно или нет, я все равно дальше буду подавать все эти жалобы и обращения. Все равно буду пытаться решить свой вопрос, восстановить свой правовой статус. Буду подавать заявления и в международные организации. Тут ведь уже задействована Европейская конвенция о правах человека. И еще, когда в моих силах, я стараюсь помочь людям, попавшим в такую же ситуацию. Меня приняла в свои ряды Ассоциация уральских беженцев. И я бы сейчас уже повесила на грудь табличку "Помогу иностранцам", но я быстро окажусь в спецприемнике, надо сначала подтвердить свой статус.

24 июля 2017 года красноярский корреспондент Радио Свобода направила официальный запрос в Главное управление МВД России по Красноярскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию Натальи Коверник. На сегодняшний день ответа пока нет.