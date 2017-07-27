Справка о флюоорографии

Громкий скандал в украинской политике - теперь уже бывшего губернатора Одесской области (а когда-то и президента Грузии) Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.
Саакашвили больше не украинец. Вот оно, неудобство теории гражданской нации.
Это прекрасно. Просто прекрасно. Господи боже. Бедный глупый Мишико.
Государственная миграционная служба Украины сообщает, что Саакашвили, получая гражданство, скрыл свой заочный арест на родине.
Это объяснение у многих вызывает вполне понятный скепсис.
Итак, Государственная миграционная служба и некоторые источники близкие к АП сообщают, что причиной лишения гражданства Саакашвили стало:
"набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів"
Такая формулировка действительно присутствует в Законе "Про громадянство України" (Статья 19). Но тут важна еще Статья 9, на которую ссылается данный параграф. А в ней говорится, что -
"До громадянства України не приймається особа, яка [...] вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином."
Так вот если Государственная миграционная служба ссылается на то, что Саакашвили не указал в анкете то, что он находится в Грузии _под_следствием_, но при этом ссылается на Статью 9, то на самом деле в ней ничего не говорится о "следствии". В ней говорится о _юридическом_факте_ совершения преступления ("вчинила ... діяння"), а этот факт может устанавливаться только по решению суда. Был ли суд над Саакашвили в Грузии? Кажется, не было. Поправьте, если я не прав.
Если лишение гражданства запрещено конституцией без оговорок - то присвоение гражданства необратимый процесс.
Об отсутствии "ошибок" должен беспокоиться не претендент, а соответствующие органы, проверяющие анкету.
Либо меняйте конституцию.
Я уже как то писал о кейсе Новинского, которому украинское гражданство пожаловал предатель и убийца Янукович.
После бегства Януковича прошло три года, но легализованный им россиянин продолжает сидеть в парламенте, водить крестные ходы московского патриархата и принимать для нас законы. И никого во власти это не парит. Куда большей занозой для Порошенко оказался Саакашвили. Ну так получилось, что не достоин он носить украинский паспорт. В отличие от Григоришина, Труханова, Новинского, Павла Фукса и прочих замечательных обладателей книжечек с двуглавым орлом на обложке.
Впрочем, многие уверены, что решение о лишении гражданства принимал лично Пётр Порошенко - и решение это не назовёшь популярным.
Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства - это самое глупое, что можно было придумать, признак слабости, который не красит президента Украины. Глупее была только посадка Юлии Тимошенко во времена Виктора Януковича.
С Михаилом можно не соглашаться, он может не нравиться, но в целом Саакашвили по нашу сторону цивилизационных баррикад. И в конце-концов, от разборки двух президентов выиграет кто угодно, но не Украина.
Как сообщают СМИ, Порошенко отобрал у Саакашвили гражданство. Низко и подло устранил оппонента одним росчерком пера. Как когда-то Сталин лишил гражданства Троцкого, а потом добил его ударом молотка... У меня нет никаких симпатий к Михаилу Николозовичу, который ещё год назад яростно топил за Петра Алексеевича. Даже сочувствия нет. Но только подумайте: Януковича не лишили гражданства, Захарченко и Плотницкого - тоже, а Саакашвили указали на дверь. И что они после этого сделают со мной, с вами?.. Совковый гэбистский олигархический режим не станет цацкаться с "козлами, которые им мешают жить".
В утешение Саакашвили - список известных людей, лишённых гражданства СССР:
- историк Жорекс Медведев в 1973 году
- писатель Александр Солженицын в 1974 году
- супруги Галина Вишневская (певица) и Мстислав Ростропович (виолончелист, дирижер) в 1978 году
- шахматист Виктор Корчной в 1978 году
- писатель Василий Аксенов в 1980 году
- писатель Владимир Войнович в 1981 году
- актер и режиссер Юрий Любимов в 1984 году
- учёный и правозащитник Юрий Орлов в 1986 году
- поэтесса Ирина Ратушинская в 1987 году
Мне жаль Мишико. Я помню облегченно вздохнувшую и в момент преобразившуюся Грузию после его выдающейся реформы полиции - нам бы так! Я понимаю, что, как любой реформатор, он наделал много ошибок, что зачастую боролся с варварством варварскими методами, но
лишение гражданства - пошлый и недостойный жест. Какое-то крепостничество прямо: хочу - милую, хочу -секу на конюшне.
Еще раз - мне жаль Мишико. было в нем что-то, в отличие от многих его уровня, очень человеческое.
Если Саакашвили и правда лишили гражданства, то время подобрано идеально - он сейчас в США. Остался там лицом без гражданства, с аннулированным паспортом.
По идее, он теперь даже на самолет сесть не может, так как паспорт - недействительный.
Вжух - и нет оппозиционера.
Очень ловко!
Но и очень по-свински, чего уж там...
Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину - его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически, Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике. Не ищите указ Порошенко по лишению гражданства Саакашвили на сайте президента - он не подлежит публикации, поскольку содержит персональную информацию о лице.
Все это специально сделали летом, пока активность граждан крайне низкая. Янукович изолировал своих конкурентов в тюрьмах, Порошенко - за границей.
Думаю, обширные комментарии тут излишни. Очевидно, что Украина получила очередного «Януковича» - только англоговорящего!!!
Всем уже давно ясно, что так больше продолжаться не может – Украина оказалась на грани выживания и сохранения себя как государства. Человек, который громче всех об этом говорил, сегодня остался без украинского гражданства и права въезда в Украину.
Петр Порошенко совершил чудовищную ошибку лишив Михаила Саакашвили украинского гражданства. Тем самым он продемонстрировал свои страх, глупость и неуверенность. Похоже у Порошенко такие же фобии как и у Януковича, методы тоже не изменились.
Если такое решение действительно существует, то с политической точки зрения это несусветная глупость, а с человеческой-откровенная гнусность. Получается, что Порошенко настолько ненавидит своего политического противника, что перестал задумываться о последствиях. С юридической позиции это опаснейший прецедент. Окончательное подтверждение данной информации будет означать , что Порошенко полностью встал на путь установления в Украине номенклатурно-олигархической диктатуры.
Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она не приводит к власти всю ту же старую клептократию.
Целью двух украинских революций 21 века была европейская демократическая Украина, входящая в Евросоюз. Путинские власти России всячески препятствовали реализации этой задачи, в том числе и с помощью агрессивной войны. Но у европейской Украины есть не только внешний, но и внутренний враг. Это тандем коррумпированной бюрократии и криминального крупного бизнеса. Пока он у власти, ничего в стране радикально не изменится. После первого Майдана олигархат коррумпировал Ющенко и сожрал Тимошенко. Сейчас он уничтожает Саакашвили. Я не идеализирую бывшего грузинского президента. Но понятно, что он пострадал, не из-за каких-то своих объективных недостатков, а потому что бросил вызов криминальной бюрократической и бизнес-олигархии.
Янукович смог придти к власти только потому, что команда Ющенко не уничтожила господство олигархата, а значит и коррупцию. Лишение украинского гражданства самого яркого критика олигархической системы - очень опасный симптом. Пока эта система существует, реальных реформ, а значит и европейской Украины не будет. Именно на это рассчитывает Путин.
Я знаю, знаю - не мое собачье дело, и вы сначала у себя разберитесь!
Но все равно, лишение Саакашвили гражданства - прежде всего, чудовищная пошлость! И он, конечно, - гордый витязь, а его оппоненты - средневековые упыри...
Не являюсь симпатиком Саакашвили. Но и причин для радости не вижу. Наблюдаю то, как его рейтинг стабильно движется к плинтусу, а количество разочаровавшихся в нем так же стабильно растет. Теперь вопрос в студию - нафига это было делать? Хотя если для того, чтобы хоть чем-то поднять его рейтинг, то могу сказать, что он поднимется, но не сильно. А вот власть, после подобного, больше любить не станут. Думать надо на два шага вперед, а не руководствоваться эмоциями.
Совершенно какая-то мутная, неприятная история с лишением Михаила Саакашвили украинского гражданства. Если были нарушения при оформлении, то почему они обнаружились только теперь, ДВА ГОДА спустя, когда Саакашвили уже успел поработать губернатором Одесской области и зарекомендовал себя принципиальным борцом с властной коррупцией? Или это топорная расчистка политического горизонта перед президентскими выборами? Во всяком случае сейчас своим неуклюжим телодвижением Порошенко добился только одного: он дал кремлю и его пропагандистским шавкам смачный повод для злорадства, ведь Саакашвили – одна из знаковых антиимперских фигур.
Лишение Саакашвили украинского гражданства (при этом ни в коей мере не вторгаюсь на территорию украинского ментального и реального суверенитета) говорит нам, россиянам, лишь одно.
Соберёмся при новой власти полуостров отдавать - так хрен заберут ведь. Скажут, закона ведь нет такого, чтобы взад забрать.
Пару дней назад я на полном серьезе начал задумывать об украинском гражданстве. У меня дед из Запорожья, я имею полное право на получение гражданства по происхождению. Упрощенная процедура. Говорят, через месяц уже готово будет.
А потом читаешь новости - и сидишь и думаешь... Вот, скажем, я понятия не имею, прекращено ли на меня уголовное дело, или нет. Товарищ майор же не сообщает. Он выше этого. И вот получаешь ты украинское гражданство, согласно закону отказываешься от российского, начинаешь строить новую жизнь, потом переходишь где-нибудь кому-нибудь дорогу - а в журналистике это сплошь и рядом, сама суть журналистики в этом и состоит - и этот кто-нибудь отправляет на тебя запрос в прокуратуру, которая находит указанные неверно данные об уголовном деле, тебя лишают украинского гражданства, российского к этому моменту у тебя уже нет, да и тебе один черт туда нельзя....
И? Что потом?
Доброе утро.
Я не большой сторонник Саакашвили (для тех кто не следил за моими комментариями по его поводу - я считаю что у него было больше пиара чем реформ и параллельно он устанавливал авторитарные методы управления, и только американцы его вынудили в 2012 провести честные выборы), но, конечно, лишение его гражданства украинского это ку-ку полное, и это сигнал всем русским кто сейчас на Украине желает найти пристанище. Будьте аккуратнее.
Думаю что Европейская народная партия сейчас решит вопрос чтобы ему дать гражданство какой-то западноевропейской страны, тут не вижу проблемы. Конечно же он выдающийся деятель и создавать ему искусственные препятствия для его работы в любой европейской стране - это свинство.
Позорное, конечно, решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.
Когда речь идет о здоровье близких - любой ищет врачей лучших, со всего мира. Когда речь идет о науке - любой ищет лучших ученых со всего мира. Когда речь идет о бизнесе - все собирают лучшие умы со всего мира.
И только когда речь идет о политике будь то российской, будь то украинской - все худшее со всего мира собирают, а лучшее - отталкивают от себя.
Саакашвили вне всяких сомнений лучший практик в странах экс-СССР по переходу от коррумпированной страны к стране процветающей. Украина заполучила этого лучшего эксперта и испугалась реформ.
Очень жаль. Если честно не понимаю, почему украинцы разрешают такое делать Порошенко. Раньше еще можно было ссылаться на тянущий назад восток страны. Но сегодня-то нет этого фактора. Что мешает заставить чиновников реально бороться с коррупцией? Не понимаю. Какое-то саморазрушение.
Если удастся когда-нибудь дожить до реформ в России - я лично всегда буду защищать право страны привлекать лучшие умы со всего мира, т.к. всю эту муть с гражданствами для чиновников - в топку истории. Результат важнее гражданства.
Не понимаю, как обьяснить мотивацию Порошенко этой мерой, тем более, после той помпы, с которой это самое гражданство выдавали.
Разве, реальным страхом.
Если критика власти заканчивается подобным образом, то в чем тогда отличие от России?
Огромный минус им в копилку.
Ну как такие два идентичных государства с одинаковыми методами, придурками и коррупционерами у власти, мерами и контрмерами, с одинаковой психологией и отношением к закону могут враждовать? Да Украине с Россией давно пора целоваться взасос.
Шельмователей Саакашвили можно поделить на две группы. Первая - украинская.
Я считал и считаю ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михаилу Саакашвили.
Несмотря на огромные надежды, которые на него возлагались тысячами украинцев, он не оправдал ожиданий.
Ни у одного губернатора ни в одной области не было карманного прокурора области и своего начальника полиции.
Однако, вместо ежедневной работы на благо Одессы и одесситов, вместо того, чтобы сделать Одесскую область локомотивом реформ - Михаил тратил время лишь на самопиар.
Думаю, что Михаил статус гражданина Украины не очень то и ценил.
Скорее он использовал Украину как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию.
Надежде, которая оказалась позорно разрушена им самим в ходе парламентских выборов осенью 2016-го, когда его партия потерпела головокружительное поражение на демократических выборах и распалась на части.
Сегодня эта ошибка была исправлена.
Теперь у Михаила Саакашвили есть шанс попробовать реализовать себя в Нидерландах или в США.
Но боюсь, там нет так много легковерных граждан, готовых верить в очередного мессию, обещающего всем - всё, уже сейчас и бесплатно.
Я всеми руками поддерживал решение Пороха привлечь саакашвили в Одессу. Бродячий циркач так пел дифирамбы Украине, так рвал жопу за "наше дело", что как тут было не поверить? Но балабол оказался балаболом, еще и подлым. На родине великий реформатор все потерял, был объявлен в розыск, ему дали новую Родину, шанс реализовать себя в стране с 45 млн населения, стране в топах мировых новостей, дали ему губернаторство в одном из ключевых регионов, дали своего областного прокурора, который одновременно был еще и зам.Генпрокурора, дали своего главу полиции, дали свою главу обласной таможни, дали назначить своих глав районов, все дали, полное покровительство в Киеве, народную любовь.
И это **** так все похерило.<...>
Гнилой персонаж, которого пригласили созидать, а оно не смогло и объявило: "теперь буду разрушать! снесу злочинну владу!". Та таких борцов у нас вагон и маленькая тележка. Нам реформаторов не хватает.
Так что если правда, что этого балабола решили выкинуть - обеими руками за. Пусть ехает в руки своего реформированного правосудия.
Украинское гражданство можно или получить (набути, статьи 6-8, 11-15) или быть принятым в гражданство (прийняття, статья 9) или возобновить (поновлення, статья 10)
Саакашвили был принят в гражданство по статье 9. Одним из условий принятия гражданства - отсутствие судимости, о чем кандидат указывает в прошении (клопотанні) на прием в гражданство.
При нарушении статьи 9 при подаче прошения, а именно - указания неправдивых данных, гражданство прекращается (припинення с статья 17) вследствии потери (втрати, статья 19)
Саакашвили был заочно осуждён в Грузии в 2014 году. В гражданство он был принят в 2015. Он прекрасно знал на что шел и понимал, что все своё пребывание в Украине он будет зависим от Порошенко. Украинская Конституция прямо запрещает выдачу граждан Украины другим странам. А вот лиц без гражданства - нет.
Это не Порошенко сделал его зависимым, а сам Саакашвили пошел на это. И это было частью договоренностей, которые сам Саакашвили сначала принял, а потом и нарушил.
После своего губернаторства вся деятельность Саакашвили была направлена на провоцирование Порошенко прекращении ему гражданства. Он не занимался реформами, не занимался ничем полезным. Он тупо кричал, что его вот-вот выгонят и называл Порошенко барыгой. Ему надо было чтобы его выгнали, чтобы этим потом объяснять свою бездеятельность и уйти обиженным, чтобы потом все свидетели "реформ" Саакашвили бились в припадке и занесли на ручках в очередную страну.
Случилось это после визита Порошенко в Грузию. Очевидно, что были достигнуты договоренности и Украина что-то получит в обмен. Скоро узнаем.
Тут нет страха перед Саакашвили и его партией. Обычная политика и прощание с человеком, который не в состоянии выполнять договоренности.
Особенно в этой истории радует толпа беснующихся, кричащих о нарушении Конституции, о том, что других граждан Украины (которые получили гражданство по рождению, например и это другая статья и другие условия) не лишают гражданства.
Вы, инфузории туфельки, перед тем, как упоминать Конституцию в суе, хотя бы законы почитали, может быть дошло, что Саакашвили сам принял правила этой игры и сам знал на что шел.
Товарищи, прекратите эти недостойные заламывания рук.
Мол как подло обошлись с нашим дорогим <Михаилом>.
Да, наш Президент именно тот, кем мы все его видим, это так.
Но это не повод сокрушаться об изгнании заезжего афериста.
Жизнь достаточно справедлива и земля круглая.
Он пробрался в нашу страну через чужие двери, обманул надежды и ожидания миллионов простофиль, непросто обманул их!
Цинично и подло использовал.
Так стоит ли жалеть, что таким же циничным и подлым образом его отсюда выставили?
У него есть прекрасная работа в Америке, которая, как мы слышали, позволяла ему безбедно жить в Одессе и Киеве.
Думаю где угодно в других местах цены не сильно выше.
Кроме того, он всегда может прибыть к себе на свою родину, так замечательно им отреформированную, предстать перед отреформированным им же правосудием и снять все вопросы.
Давайте переживать за себя.
А не за тех, кто тупо и нагло паразитировал на нашей стране и её проблемах.
Гуманизм , это вообще не сильно наше.
А ложный гуманизм, ну прям издевательски выглядит.
Минус один, и всё.
Самые довольные потенциальным исчезновением Саакашвили из украинской политики выявились сразу: коррупционеры и регионалы. Браво, более прекрасной группы поддержки трудно себе представить.
Вторая группа - это российские недоброжелатели.
Это закономерный итог для предателя Саакашвили. Саакашвили предал Порошенку. Напомню, американцы, уставшие от просьб Саакашвили, попросили киевскую русофобскую хунту пристроить Саакашвили в Украине. У него большой опыт работы по руководству в постсоветской стране. Порошенко взял его губернатором Одесской области в 3мя задачами. 1. Отжать ресурсы Одесской области от Коломойского в пользу Саакашвили. 2. Подготовить Одесскую область к войне в Приднестровье. 3. Сделать из Одессы витрину режима, как Батуми.
Войны в Приднестровье не получилось из-за ультиматума России, что она применит всю военную силу: не как в Донбассе, а как в Крыму. И не только в Приднестровье, но и в Одессе. Собственность отжали. Но Саакашвили, вместо того, чтобы отдать все своему хозяину, Порошенке, стал приворовывать себе. За это Порошенко его выгнал с поста губернатора. Тогда вместо того, чтобы понять, кто в Украине хозяин, Саакашвили стал создавать общественное движение против коррупции и критиковать везде Порошенко. Только заступничество американцев спасает Саакашвили от ареста СБУ или разбойного нападения неонацистов на службе режима. И Порошенко снял с Саакашвили гражданство. Саакашвили может рыпаться, но будущего у него в Украине нет. Американцы уходят из Украины и передают всю власть Порошенке. После свержения бандеровской хунты, естественно, у Саакашвили тоже нет будущего в Украине.
Потому что не надо на Украину приезжать гастарбайтером, как Саакашвили или как Савик Шустер. Надо- как Прилепин. Тогда не выгонят.
Из всех "врагов России" мне всегда были симпатичны два парня - Жора Буш и Мишико.
Меня всегда восхищали в них замечательный "клоунский романтизм", трогательное слияние литературы и реальности, и очень полезное хлестаковство - полезное в том смысле, что, будучи обыкновенными дурачками, они, словно мощные прожекторы, высвечивали интереснейшие феномены массового идиотизма.
Я всегда буду за Мишико. Он классный! Очень надеюсь, что после победы над тиранией в России победившие либералы пригласят Саакашвили поработать губернатором Иркутской области.
Ему тут понравится.
Украинство - это вот что. Порешили в Киеве провести международные соревнования по серфингу и брейнштормингу. Награды - шоколадные медальки. Ну, решили, объявили. Кто-то приехал - медальки хоть и шоколадные, а всё-таки честь, почёт. Ну, пробрейнштормили, посерфинговали. Вышли победителями китаец, швед и венгр. Идут на пьедестал, вешают им медали. Какие-то лёгенькие. Китаец с медальки фольгу сымает - а там пусто. У венгра плевок. У шведа лежит огрызочек со следами зубов. У украинских судей губы в шоколаде измазаны. И ржут как кони - вот как мы ловко всех надули! Шоколад дуракам обещали, а сами по-умному его и съели! Гыыыы! И в этом СУТЬ.
Высказался даже премьер-министр!
Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on ...
Казалось бы, лишение украинского гражданства Михаила Саакашвили очень похоже на лишение гражданства российского Демьяна Кудрявцева.
И там, и там опирались на "ложные сведения в анкете". И там, и там легко можно найти политическую подоплеку.
Однако ж разница всё-таки есть. Кудрявцев получал гражданство обычным образом. Президент России не приглашал его на работу, не позировал рядом и не назначал на серьезные посты.<...>
Иронизировать можно долго. Кто там на очереди? Маша Гайдар или кто?
Но суть происходящего ещё и вот в чем. Нынешняя Рада совершенно спокойно может лишить гражданства несколько миллионов человек "за то, что их предки и они сами неправильным образом оказались на территории современной Украины". О приблалтийском варианте с гражданством (и о желательности такого варианта) говорят очень часто. А теперь виден и механизм. Достаточно депутату написать запрос.
А какое тогда гражданство будет у этих людей, потенциальных сепаратистов? А такое же, как и у Саакашвили. Никакого.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.