Справка о флюоорографии

Громкий скандал в украинской политике - теперь уже бывшего губернатора Одесской области (а когда-то и президента Грузии) Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Павел Святенков:

Саакашвили больше не украинец. Вот оно, неудобство теории гражданской нации.

Антон Красовский:

Это прекрасно. Просто прекрасно. Господи боже. Бедный глупый Мишико.

Государственная миграционная служба Украины сообщает, что Саакашвили, получая гражданство, скрыл свой заочный арест на родине.

Это объяснение у многих вызывает вполне понятный скепсис.

Антон Шеховцов:

Итак, Государственная миграционная служба и некоторые источники близкие к АП сообщают, что причиной лишения гражданства Саакашвили стало:

"набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів"

Такая формулировка действительно присутствует в Законе "Про громадянство України" (Статья 19). Но тут важна еще Статья 9, на которую ссылается данный параграф. А в ней говорится, что -

"До громадянства України не приймається особа, яка [...] вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином."

Так вот если Государственная миграционная служба ссылается на то, что Саакашвили не указал в анкете то, что он находится в Грузии _под_следствием_, но при этом ссылается на Статью 9, то на самом деле в ней ничего не говорится о "следствии". В ней говорится о _юридическом_факте_ совершения преступления ("вчинила ... діяння"), а этот факт может устанавливаться только по решению суда. Был ли суд над Саакашвили в Грузии? Кажется, не было. Поправьте, если я не прав.

Олег Пшеничный:

Если лишение гражданства запрещено конституцией без оговорок - то присвоение гражданства необратимый процесс.

Об отсутствии "ошибок" должен беспокоиться не претендент, а соответствующие органы, проверяющие анкету.

Либо меняйте конституцию.

Денис Казанский:

Я уже как то писал о кейсе Новинского, которому украинское гражданство пожаловал предатель и убийца Янукович.

После бегства Януковича прошло три года, но легализованный им россиянин продолжает сидеть в парламенте, водить крестные ходы московского патриархата и принимать для нас законы. И никого во власти это не парит. Куда большей занозой для Порошенко оказался Саакашвили. Ну так получилось, что не достоин он носить украинский паспорт. В отличие от Григоришина, Труханова, Новинского, Павла Фукса и прочих замечательных обладателей книжечек с двуглавым орлом на обложке.

Впрочем, многие уверены, что решение о лишении гражданства принимал лично Пётр Порошенко - и решение это не назовёшь популярным.

Мустафа Найем:

Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства - это самое глупое, что можно было придумать, признак слабости, который не красит президента Украины. Глупее была только посадка Юлии Тимошенко во времена Виктора Януковича.

С Михаилом можно не соглашаться, он может не нравиться, но в целом Саакашвили по нашу сторону цивилизационных баррикад. И в конце-концов, от разборки двух президентов выиграет кто угодно, но не Украина.

Юрий Касьянов:

Как сообщают СМИ, Порошенко отобрал у Саакашвили гражданство. Низко и подло устранил оппонента одним росчерком пера. Как когда-то Сталин лишил гражданства Троцкого, а потом добил его ударом молотка... У меня нет никаких симпатий к Михаилу Николозовичу, который ещё год назад яростно топил за Петра Алексеевича. Даже сочувствия нет. Но только подумайте: Януковича не лишили гражданства, Захарченко и Плотницкого - тоже, а Саакашвили указали на дверь. И что они после этого сделают со мной, с вами?.. Совковый гэбистский олигархический режим не станет цацкаться с "козлами, которые им мешают жить".

В утешение Саакашвили - список известных людей, лишённых гражданства СССР:

- историк Жорекс Медведев в 1973 году

- писатель Александр Солженицын в 1974 году

- супруги Галина Вишневская (певица) и Мстислав Ростропович (виолончелист, дирижер) в 1978 году

- шахматист Виктор Корчной в 1978 году

- писатель Василий Аксенов в 1980 году

- писатель Владимир Войнович в 1981 году

- актер и режиссер Юрий Любимов в 1984 году

- учёный и правозащитник Юрий Орлов в 1986 году

- поэтесса Ирина Ратушинская в 1987 году

Виктория Ивлева:

Мне жаль Мишико. Я помню облегченно вздохнувшую и в момент преобразившуюся Грузию после его выдающейся реформы полиции - нам бы так! Я понимаю, что, как любой реформатор, он наделал много ошибок, что зачастую боролся с варварством варварскими методами, но

лишение гражданства - пошлый и недостойный жест. Какое-то крепостничество прямо: хочу - милую, хочу -секу на конюшне.

Еще раз - мне жаль Мишико. было в нем что-то, в отличие от многих его уровня, очень человеческое.

Иван Яковина:

Если Саакашвили и правда лишили гражданства, то время подобрано идеально - он сейчас в США. Остался там лицом без гражданства, с аннулированным паспортом.

По идее, он теперь даже на самолет сесть не может, так как паспорт - недействительный.

Вжух - и нет оппозиционера.

Очень ловко!

Но и очень по-свински, чего уж там...

Сергей Лещенко:

Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину - его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически, Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике. Не ищите указ Порошенко по лишению гражданства Саакашвили на сайте президента - он не подлежит публикации, поскольку содержит персональную информацию о лице.

Все это специально сделали летом, пока активность граждан крайне низкая. Янукович изолировал своих конкурентов в тюрьмах, Порошенко - за границей.

Давид Сакварелидзе:

Думаю, обширные комментарии тут излишни. Очевидно, что Украина получила очередного «Януковича» - только англоговорящего!!!

Всем уже давно ясно, что так больше продолжаться не может – Украина оказалась на грани выживания и сохранения себя как государства. Человек, который громче всех об этом говорил, сегодня остался без украинского гражданства и права въезда в Украину.

Егор Фирсов:

Петр Порошенко совершил чудовищную ошибку лишив Михаила Саакашвили украинского гражданства. Тем самым он продемонстрировал свои страх, глупость и неуверенность. Похоже у Порошенко такие же фобии как и у Януковича, методы тоже не изменились.

Алексей Лапшин:

Если такое решение действительно существует, то с политической точки зрения это несусветная глупость, а с человеческой-откровенная гнусность. Получается, что Порошенко настолько ненавидит своего политического противника, что перестал задумываться о последствиях. С юридической позиции это опаснейший прецедент. Окончательное подтверждение данной информации будет означать , что Порошенко полностью встал на путь установления в Украине номенклатурно-олигархической диктатуры.

Остап Кармоди:

Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она не приводит к власти всю ту же старую клептократию.

Игорь Эйдман:

Целью двух украинских революций 21 века была европейская демократическая Украина, входящая в Евросоюз. Путинские власти России всячески препятствовали реализации этой задачи, в том числе и с помощью агрессивной войны. Но у европейской Украины есть не только внешний, но и внутренний враг. Это тандем коррумпированной бюрократии и криминального крупного бизнеса. Пока он у власти, ничего в стране радикально не изменится. После первого Майдана олигархат коррумпировал Ющенко и сожрал Тимошенко. Сейчас он уничтожает Саакашвили. Я не идеализирую бывшего грузинского президента. Но понятно, что он пострадал, не из-за каких-то своих объективных недостатков, а потому что бросил вызов криминальной бюрократической и бизнес-олигархии.

Янукович смог придти к власти только потому, что команда Ющенко не уничтожила господство олигархата, а значит и коррупцию. Лишение украинского гражданства самого яркого критика олигархической системы - очень опасный симптом. Пока эта система существует, реальных реформ, а значит и европейской Украины не будет. Именно на это рассчитывает Путин.

Александр Рыклин:

Я знаю, знаю - не мое собачье дело, и вы сначала у себя разберитесь!

Но все равно, лишение Саакашвили гражданства - прежде всего, чудовищная пошлость! И он, конечно, - гордый витязь, а его оппоненты - средневековые упыри...

Борислав Берёза:

Не являюсь симпатиком Саакашвили. Но и причин для радости не вижу. Наблюдаю то, как его рейтинг стабильно движется к плинтусу, а количество разочаровавшихся в нем так же стабильно растет. Теперь вопрос в студию - нафига это было делать? Хотя если для того, чтобы хоть чем-то поднять его рейтинг, то могу сказать, что он поднимется, но не сильно. А вот власть, после подобного, больше любить не станут. Думать надо на два шага вперед, а не руководствоваться эмоциями.

Алексей Широпаев:

Совершенно какая-то мутная, неприятная история с лишением Михаила Саакашвили украинского гражданства. Если были нарушения при оформлении, то почему они обнаружились только теперь, ДВА ГОДА спустя, когда Саакашвили уже успел поработать губернатором Одесской области и зарекомендовал себя принципиальным борцом с властной коррупцией? Или это топорная расчистка политического горизонта перед президентскими выборами? Во всяком случае сейчас своим неуклюжим телодвижением Порошенко добился только одного: он дал кремлю и его пропагандистским шавкам смачный повод для злорадства, ведь Саакашвили – одна из знаковых антиимперских фигур.

Андрей Волна:

Лишение Саакашвили украинского гражданства (при этом ни в коей мере не вторгаюсь на территорию украинского ментального и реального суверенитета) говорит нам, россиянам, лишь одно.

Соберёмся при новой власти полуостров отдавать - так хрен заберут ведь. Скажут, закона ведь нет такого, чтобы взад забрать.

Аркадий Бабченко:

Пару дней назад я на полном серьезе начал задумывать об украинском гражданстве. У меня дед из Запорожья, я имею полное право на получение гражданства по происхождению. Упрощенная процедура. Говорят, через месяц уже готово будет.

А потом читаешь новости - и сидишь и думаешь... Вот, скажем, я понятия не имею, прекращено ли на меня уголовное дело, или нет. Товарищ майор же не сообщает. Он выше этого. И вот получаешь ты украинское гражданство, согласно закону отказываешься от российского, начинаешь строить новую жизнь, потом переходишь где-нибудь кому-нибудь дорогу - а в журналистике это сплошь и рядом, сама суть журналистики в этом и состоит - и этот кто-нибудь отправляет на тебя запрос в прокуратуру, которая находит указанные неверно данные об уголовном деле, тебя лишают украинского гражданства, российского к этому моменту у тебя уже нет, да и тебе один черт туда нельзя....

И? Что потом?

Доброе утро.

Владимир Милов:

Я не большой сторонник Саакашвили (для тех кто не следил за моими комментариями по его поводу - я считаю что у него было больше пиара чем реформ и параллельно он устанавливал авторитарные методы управления, и только американцы его вынудили в 2012 провести честные выборы), но, конечно, лишение его гражданства украинского это ку-ку полное, и это сигнал всем русским кто сейчас на Украине желает найти пристанище. Будьте аккуратнее.

Думаю что Европейская народная партия сейчас решит вопрос чтобы ему дать гражданство какой-то западноевропейской страны, тут не вижу проблемы. Конечно же он выдающийся деятель и создавать ему искусственные препятствия для его работы в любой европейской стране - это свинство.

Олег Козырев:

Позорное, конечно, решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.

Когда речь идет о здоровье близких - любой ищет врачей лучших, со всего мира. Когда речь идет о науке - любой ищет лучших ученых со всего мира. Когда речь идет о бизнесе - все собирают лучшие умы со всего мира.

И только когда речь идет о политике будь то российской, будь то украинской - все худшее со всего мира собирают, а лучшее - отталкивают от себя.

Саакашвили вне всяких сомнений лучший практик в странах экс-СССР по переходу от коррумпированной страны к стране процветающей. Украина заполучила этого лучшего эксперта и испугалась реформ.

Очень жаль. Если честно не понимаю, почему украинцы разрешают такое делать Порошенко. Раньше еще можно было ссылаться на тянущий назад восток страны. Но сегодня-то нет этого фактора. Что мешает заставить чиновников реально бороться с коррупцией? Не понимаю. Какое-то саморазрушение.

Если удастся когда-нибудь дожить до реформ в России - я лично всегда буду защищать право страны привлекать лучшие умы со всего мира, т.к. всю эту муть с гражданствами для чиновников - в топку истории. Результат важнее гражданства.

Кирилл Гончаров:

Не понимаю, как обьяснить мотивацию Порошенко этой мерой, тем более, после той помпы, с которой это самое гражданство выдавали.

Разве, реальным страхом.

Если критика власти заканчивается подобным образом, то в чем тогда отличие от России?

Огромный минус им в копилку.

Илья Жегулёв:

Ну как такие два идентичных государства с одинаковыми методами, придурками и коррупционерами у власти, мерами и контрмерами, с одинаковой психологией и отношением к закону могут враждовать? Да Украине с Россией давно пора целоваться взасос.

Шельмователей Саакашвили можно поделить на две группы. Первая - украинская.

Антон Геращенко:

Я считал и считаю ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михаилу Саакашвили.

Несмотря на огромные надежды, которые на него возлагались тысячами украинцев, он не оправдал ожиданий.

Ни у одного губернатора ни в одной области не было карманного прокурора области и своего начальника полиции.

Однако, вместо ежедневной работы на благо Одессы и одесситов, вместо того, чтобы сделать Одесскую область локомотивом реформ - Михаил тратил время лишь на самопиар.

Думаю, что Михаил статус гражданина Украины не очень то и ценил.

Скорее он использовал Украину как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию.

Надежде, которая оказалась позорно разрушена им самим в ходе парламентских выборов осенью 2016-го, когда его партия потерпела головокружительное поражение на демократических выборах и распалась на части.

Сегодня эта ошибка была исправлена.

Теперь у Михаила Саакашвили есть шанс попробовать реализовать себя в Нидерландах или в США.

Но боюсь, там нет так много легковерных граждан, готовых верить в очередного мессию, обещающего всем - всё, уже сейчас и бесплатно.

Джон Смит:

Я всеми руками поддерживал решение Пороха привлечь саакашвили в Одессу. Бродячий циркач так пел дифирамбы Украине, так рвал жопу за "наше дело", что как тут было не поверить? Но балабол оказался балаболом, еще и подлым. На родине великий реформатор все потерял, был объявлен в розыск, ему дали новую Родину, шанс реализовать себя в стране с 45 млн населения, стране в топах мировых новостей, дали ему губернаторство в одном из ключевых регионов, дали своего областного прокурора, который одновременно был еще и зам.Генпрокурора, дали своего главу полиции, дали свою главу обласной таможни, дали назначить своих глав районов, все дали, полное покровительство в Киеве, народную любовь.

И это **** так все похерило.<...>

Гнилой персонаж, которого пригласили созидать, а оно не смогло и объявило: "теперь буду разрушать! снесу злочинну владу!". Та таких борцов у нас вагон и маленькая тележка. Нам реформаторов не хватает.

Так что если правда, что этого балабола решили выкинуть - обеими руками за. Пусть ехает в руки своего реформированного правосудия.

Филипп Духлий:

Украинское гражданство можно или получить (набути, статьи 6-8, 11-15) или быть принятым в гражданство (прийняття, статья 9) или возобновить (поновлення, статья 10)

Саакашвили был принят в гражданство по статье 9. Одним из условий принятия гражданства - отсутствие судимости, о чем кандидат указывает в прошении (клопотанні) на прием в гражданство.

При нарушении статьи 9 при подаче прошения, а именно - указания неправдивых данных, гражданство прекращается (припинення с статья 17) вследствии потери (втрати, статья 19)

Саакашвили был заочно осуждён в Грузии в 2014 году. В гражданство он был принят в 2015. Он прекрасно знал на что шел и понимал, что все своё пребывание в Украине он будет зависим от Порошенко. Украинская Конституция прямо запрещает выдачу граждан Украины другим странам. А вот лиц без гражданства - нет.

Это не Порошенко сделал его зависимым, а сам Саакашвили пошел на это. И это было частью договоренностей, которые сам Саакашвили сначала принял, а потом и нарушил.

После своего губернаторства вся деятельность Саакашвили была направлена на провоцирование Порошенко прекращении ему гражданства. Он не занимался реформами, не занимался ничем полезным. Он тупо кричал, что его вот-вот выгонят и называл Порошенко барыгой. Ему надо было чтобы его выгнали, чтобы этим потом объяснять свою бездеятельность и уйти обиженным, чтобы потом все свидетели "реформ" Саакашвили бились в припадке и занесли на ручках в очередную страну.

Случилось это после визита Порошенко в Грузию. Очевидно, что были достигнуты договоренности и Украина что-то получит в обмен. Скоро узнаем.

Тут нет страха перед Саакашвили и его партией. Обычная политика и прощание с человеком, который не в состоянии выполнять договоренности.

Особенно в этой истории радует толпа беснующихся, кричащих о нарушении Конституции, о том, что других граждан Украины (которые получили гражданство по рождению, например и это другая статья и другие условия) не лишают гражданства.

Вы, инфузории туфельки, перед тем, как упоминать Конституцию в суе, хотя бы законы почитали, может быть дошло, что Саакашвили сам принял правила этой игры и сам знал на что шел.

Макс Бужанский:

Товарищи, прекратите эти недостойные заламывания рук.

Мол как подло обошлись с нашим дорогим <Михаилом>.

Да, наш Президент именно тот, кем мы все его видим, это так.

Но это не повод сокрушаться об изгнании заезжего афериста.

Жизнь достаточно справедлива и земля круглая.

Он пробрался в нашу страну через чужие двери, обманул надежды и ожидания миллионов простофиль, непросто обманул их!

Цинично и подло использовал.

Так стоит ли жалеть, что таким же циничным и подлым образом его отсюда выставили?

У него есть прекрасная работа в Америке, которая, как мы слышали, позволяла ему безбедно жить в Одессе и Киеве.

Думаю где угодно в других местах цены не сильно выше.

Кроме того, он всегда может прибыть к себе на свою родину, так замечательно им отреформированную, предстать перед отреформированным им же правосудием и снять все вопросы.

Давайте переживать за себя.

А не за тех, кто тупо и нагло паразитировал на нашей стране и её проблемах.

Гуманизм , это вообще не сильно наше.

А ложный гуманизм, ну прям издевательски выглядит.

Минус один, и всё.

Айдер Муждабаев:

Самые довольные потенциальным исчезновением Саакашвили из украинской политики выявились сразу: коррупционеры и регионалы. Браво, более прекрасной группы поддержки трудно себе представить.

Вторая группа - это российские недоброжелатели.

Сергей Марков:

Это закономерный итог для предателя Саакашвили. Саакашвили предал Порошенку. Напомню, американцы, уставшие от просьб Саакашвили, попросили киевскую русофобскую хунту пристроить Саакашвили в Украине. У него большой опыт работы по руководству в постсоветской стране. Порошенко взял его губернатором Одесской области в 3мя задачами. 1. Отжать ресурсы Одесской области от Коломойского в пользу Саакашвили. 2. Подготовить Одесскую область к войне в Приднестровье. 3. Сделать из Одессы витрину режима, как Батуми.

Войны в Приднестровье не получилось из-за ультиматума России, что она применит всю военную силу: не как в Донбассе, а как в Крыму. И не только в Приднестровье, но и в Одессе. Собственность отжали. Но Саакашвили, вместо того, чтобы отдать все своему хозяину, Порошенке, стал приворовывать себе. За это Порошенко его выгнал с поста губернатора. Тогда вместо того, чтобы понять, кто в Украине хозяин, Саакашвили стал создавать общественное движение против коррупции и критиковать везде Порошенко. Только заступничество американцев спасает Саакашвили от ареста СБУ или разбойного нападения неонацистов на службе режима. И Порошенко снял с Саакашвили гражданство. Саакашвили может рыпаться, но будущего у него в Украине нет. Американцы уходят из Украины и передают всю власть Порошенке. После свержения бандеровской хунты, естественно, у Саакашвили тоже нет будущего в Украине.

Дмитрий Петровский:

Потому что не надо на Украину приезжать гастарбайтером, как Саакашвили или как Савик Шустер. Надо- как Прилепин. Тогда не выгонят.

Сергей Шмидт:

Из всех "врагов России" мне всегда были симпатичны два парня - Жора Буш и Мишико.

Меня всегда восхищали в них замечательный "клоунский романтизм", трогательное слияние литературы и реальности, и очень полезное хлестаковство - полезное в том смысле, что, будучи обыкновенными дурачками, они, словно мощные прожекторы, высвечивали интереснейшие феномены массового идиотизма.

Я всегда буду за Мишико. Он классный! Очень надеюсь, что после победы над тиранией в России победившие либералы пригласят Саакашвили поработать губернатором Иркутской области.

Ему тут понравится.

Константин Крылов:

Украинство - это вот что. Порешили в Киеве провести международные соревнования по серфингу и брейнштормингу. Награды - шоколадные медальки. Ну, решили, объявили. Кто-то приехал - медальки хоть и шоколадные, а всё-таки честь, почёт. Ну, пробрейнштормили, посерфинговали. Вышли победителями китаец, швед и венгр. Идут на пьедестал, вешают им медали. Какие-то лёгенькие. Китаец с медальки фольгу сымает - а там пусто. У венгра плевок. У шведа лежит огрызочек со следами зубов. У украинских судей губы в шоколаде измазаны. И ржут как кони - вот как мы ловко всех надули! Шоколад дуракам обещали, а сами по-умному его и съели! Гыыыы! И в этом СУТЬ.

Высказался даже премьер-министр!

Дмитрий Медведев:

Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on ...

​

​

Ольга Туханина:

Казалось бы, лишение украинского гражданства Михаила Саакашвили очень похоже на лишение гражданства российского Демьяна Кудрявцева.

И там, и там опирались на "ложные сведения в анкете". И там, и там легко можно найти политическую подоплеку.

Однако ж разница всё-таки есть. Кудрявцев получал гражданство обычным образом. Президент России не приглашал его на работу, не позировал рядом и не назначал на серьезные посты.<...>

Иронизировать можно долго. Кто там на очереди? Маша Гайдар или кто?

Но суть происходящего ещё и вот в чем. Нынешняя Рада совершенно спокойно может лишить гражданства несколько миллионов человек "за то, что их предки и они сами неправильным образом оказались на территории современной Украины". О приблалтийском варианте с гражданством (и о желательности такого варианта) говорят очень часто. А теперь виден и механизм. Достаточно депутату написать запрос.

А какое тогда гражданство будет у этих людей, потенциальных сепаратистов? А такое же, как и у Саакашвили. Никакого.