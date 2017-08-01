"Это пиаровская история"

Три российские некоммерческие организации (НКО), включенные в реестр так называемых "иностранных агентов", получили президентские гранты. Это благотворительный фонд "Самарская губерния", "Центр развития некоммерческих организаций" и "Аналитический Центр Юрия Левады". Впервые за последние пять лет президентских денег не досталось байкерскому клубу "Ночные волки". Всего победителями признаны 970 проектов, они получили гранты на общую сумму более двух миллиардов рублей. Эксперты полагают, что пока рано говорить о либерализации в этой сфере.

С этого года система распределения президентских грантов для некоммерческих организаций, существующая уже 12 лет, изменилась. Учрежден Фонд президентских грантов, который стал единым организатором конкурса, а для оценки заявок привлечены "независимые анонимные эксперты". Как отмечает издание "Коммерсант", правозащитные организации вышли на вторую позицию по количеству полученных грантов – были одобрены 66 проектов из 321 заявки. Больше грантов получили только экологические проекты. В числе победителей оказались и три организации, признанные "иностранными агентами" – это благотворительный фонд "Самарская губерния", который получил около 7 миллионов рублей на оказание помощи пожилым людям, санкт-петербургскому "Центру развития некоммерческих организаций" выделено 3 миллиона на обучающие технологии, а Аналитическому центру Юрия Левады – более двух миллионов рублей на развитие программы паллиативной помощи.

Я бы не стал рассматривать это как принципиальное изменение политики распределения грантов или либеральное отношение к НКО

Кроме того, около трех миллионов рублей получила Московская Хельсинкская группа – на проект "Сетевая лаборатория общественного контроля", примерно столько же – "Русь сидящая" на проект, связанный с адаптацией людей, выходящих из тюрем, два миллиона рублей выделено ростовскому отделению движения "За права человека" на юридическую помощь инвалидам. Полный список проектов-победителей опубликован на сайте президентских грантов.

Директор Аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков отмечает, что его организация получила грант не на политический проект. По словам Гудкова, принципиальных изменений в стратегии распределения президентских грантов не произошло, однако он не исключил, что перед началом предвыборной кампании власти решили не обострять ситуацию с НКО-"иностранными агентами":

– Мы подавали заявки уже много раз. Когда-то давали грант, когда-то нет. В прошлом году мы не получили ничего. В этом году получили. Я бы не стал особенно акцентировать этот момент и рассматривать его как некоторое принципиальное изменение политики распределения грантов или либеральное отношение к некоммерческим организациям, особенно тем, которые признаны "иностранными агентами". Возможно, что это какой-то жест в сторону организаций гражданского общества, особенно таких "одиозных", как наша. Возможно, перед началом предвыборной кампании Путина нет желания обострять ситуацию. Но это некоторые спекуляции и домыслы, мои и окружающих нас журналистов, общественных деятелей и организаций. Действительно, состав экспертов, которые распределяют гранты, кажется более симпатичным, более взвешенным, но я не берусь утверждать, что это какой-то радикальный поворот в распределении грантов, поддержки независимых НКО или что-то в этом роде.

Событие приятное, но это не меняет структуру нашего бюджета и не расширяет наши возможности

​– На какой проект вы получили грант?

– Не политический абсолютно, как и прежде. Это проект, направленный на социальные проблемы медицины. Это выяснение отношения к проблеме онкологически неизлечимых больных, хосписов и готовность системы здравоохранения и населения взаимодействовать. Какие проблемы в связи с этим возникают, мнения экспертов, населения, врачей – примерно такой круг проблем должны мы исследовать. Это наша давняя тема, которую мы продолжаем в составе всех благотворительных проектов. Грант сам по себе небольшой для нас. Событие приятное, но это не меняет структуру нашего бюджета и не расширяет наши возможности. Это менее одного процента в нашем бюджете. Нет, я очень рад, конечно, и доволен! Заявку подали наши молодые сотрудники, очень перспективные и многообещающие, и я рад, что у них появилась возможность продолжать исследования в этой области. И за это спасибо! – сказал Лев Гудков.

Аналитический центр Юрия Левады признан "иностранным агентом" в сентябре 2016 года. Это произошло после того, как в июне социологи сообщили о падении рейтинга партии "Единая Россия". В Минюсте сочли политической деятельностью "Левада-центра" распространение "мнений о принимаемых государственными органами решениях".

Наблюдатели обращают внимание на то, что впервые с 2012 года грант не получил байкерский клуб "Ночные волки". Организация подала на конкурс три заявки: на создание "Карты туристической истории" для иностранной аудитории, на проведение межнационального фестиваля "Побратим" и на проведение "детской новогодней елки в байк-центре". Ни одна из заявок не была удовлетворена. Член экспертного совета Елена Тополева-Солдунова отметила в интервью изданию "Коммерсант", что проекты "Ночных волков" могли отклонить из-за новой системы оценки проектов.

По мнению представителя проекта "Муниципальный сканер" Михаила Маглова, система распределения президентских грантов в этом году улучшилась: многие организации, аффилированные с "Единой Россией" и другими властными структурами, гранты не получили. При этом, по словам Маглова, говорить о том, что это "большая победа", не приходится – Координационный комитет по распределению грантов возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, которому надо "сделать хороший имидж":

"Ночные волки" не получили грант на их безумные елки и все прочее? Странно восхищаться тем, что разум возобладал

– В 2015 году я занимался в рамках проекта "Муниципальный сканер" исследованием победителей аналогичных конкурсов. Тогда была немножко другая система, был не единый грант-оператор, а примерно восемь. Сейчас изменения есть в лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами. Например, когда мы в прошлые годы анализировали, там было очень много организаций, которые получали гранты, связанных с политическими деятелями, как правило, из "Единой России", с чиновниками. Была отдельная группа ребят из движения "Наши", которая через свои аффилированные организации получала массово гранты. Сегодня я сверил тех, кого мы определили в прошлый раз, и увидел, что многие из них подавали заявки, ровно с теми же самыми проектами, что были и два года назад, но на сей раз не получили гранты. Кириенко сейчас говорит о том, что они не смотрели на организации, а изучали лишь сами проекты. С одной стороны, наверное, это правильно, но, с другой стороны, если посмотреть прошлогодние исследования "Трансперенси Интернэшнл", они тогда тоже анализировали победителей конкурса, и тогда посмотрели, что только девять из организаций, которые получили президентские гранты, отчитались на портале Минюста, предоставив свои финансовые отчеты. Большинство организаций не имеют сайтов, и о них ничего не известно. И заявление о том, что "мы изучаем только проекты, заявки, но не смотрим сами организации", является ущербным, потому что, конечно, надо смотреть, что это за организации! Смотреть, есть ли связи между экспертами, которые изучают заявки, и данными организациями, есть ли у них отчеты в Минюсте, есть ли какая-то информация о них, публикуют ли они отчеты по тем проектам, которые они делают.

Из года в год распределяются президентские гранты на миллионы, даже сотни миллионов, а мы видим только название организации, проекта и сумму. За все это время общество не увидело ни одного проекта непосредственно, который подавался и который изучали эксперты. И более того, никто не видел никаких отчетов. Точнее, в 2013 году мы видели один многомиллионый проект, который делала организация, связанная с движением "Наши". Мы нашли их отчет, он был на стороннем сайте и представлял собой примерно 600 страниц, мы его просмотрели. Это были какие-то бесконечные списки учителей, которые принимали участие в государственных муниципальных мероприятиях, но явно не имели никакого отношения к проекту, который выполняла данная организация. Поэтому мне хотелось бы увидеть как сами заявки, так и итоги потом, отчеты по этим проектам. В системе государственных закупок мы видим полную отчетность, на что потрачены деньги, а по системе президентских грантов почему-то эта информация недоступна уже много лет, и нигде не предполагается ее публикация.

Кириенко нужны положительные отзывы о его работе. Поняли, что надо себе сделать хороший имидж

​–​ Вы сказали, что в целом ситуация по сравнению с тем, что было два года назад, улучшилась...

– Я посмотрел организации, которые пришли в прошлый раз с абсолютно странными проектами, которые были связаны с руководством ОНФ и "Единой России". Я увидел, что большинство из них в этот раз не прошли. При этом они подавали проекты с теми же самыми названиями, в этом году просто с суммами больше. Они не значатся в победителях. То есть сам конкурс прошел лучше, чем раньше, но говорить о том, что с ним нет никаких проблем, с организацией и распределением этих президентских грантов, мне кажется, абсолютно преждевременно. "Ночные волки" не получили грант на их безумные елки и все прочее? Странно восхищаться тем, что разум возобладал. Надо ужасаться, что столько лет это безумие продолжалось, и думать, как сделать так, чтобы это действительно были конкурсы полезных проектов и организаций, и при этом они были бы подотчетны обществу, а не администрации президента только.

– А то, что "разум возобладал", связано с новой системой распределения грантов, или здесь стоит искать политические мотивы – приближающиеся выборы или еще что-то?

– Я думаю, это просто попытка показать аппаратно свои достижения. Сменился руководитель администрации президента, Кириенко нужны какие-то положительные отзывы о его работе, и он сделал довольно простую штуку: убрал кучу грантооператоров. Упростили систему, позвали действительно независимых экспертов, которым доверяют. Поняли, что нужно себе сделать хороший имидж, а это было, в принципе, несложно. Но считать, что это является какой-то большой победой, мне кажется, преждевременно. Эксперты, которые отбирали эти проекты, это хорошо, но важна отчетность по всем этим историям, и почему бы ее ни показать обществу? Чтобы потом не возникало у нас ситуаций, как с небезызвестным депутатом Мищенко, который получал губернаторский грант, а в итоге был осужден. Чтобы общество видело результаты этих проектов, отчеты, видело, что деньги потрачены на дело. Либо видело, что эти отчеты фиктивные, это несложно установить, сверив с реальными событиями. Конкурс, конечно, отчасти прошел лучше, но мне кажется, что это пиаровская история. Хорошо это? Хорошо! Достаточно? Нет, явно недостаточно, – заключает Михаил Маглов.

Всего на конкурс грантов этой весной было подано более 6 тысяч заявок практически из всех регионов России. По словам главы Координационного комитета по распределению грантов, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко "это примерно в два раза больше, чем раньше поступало на конкурс".Победителями признали 970 проектов, которые получили гранты на сумму более двух миллиардов рублей. До конца года планируется провести второй конкурс, в котором распределят еще пять миллиардов. Сергей Кириенко призвал организации "смелее подавать заявки" на второй конкурс.