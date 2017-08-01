Городской суд Петербурга оставил депутата Резника под арестом

Городской суд Петербурга подтвердил постановление Дзержинского районного суда, который счел депутата Законодательного собрания Максима Резника участником несогласованного антикоррупционного митинга 12 июня, оказавшим сопротивление сотруднику Росгвардии, и на этом основании присудил ему 10 суток ареста и штраф в 11 тысяч рублей. Протоколы об административных правонарушениях Резника появились только через полтора месяца после события.

Судья заслушал шестерых свидетелей защиты, говоривших, что Резник не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии. На видео, которое полковник Росгвардии представил в качестве доказательства того, что депутат якобы хватал его за шею, этот момент не запечатлен. Тем не менее, судья оказал доверие не свидетелям и не видео, а единственному письменному показанию полковника Росгвардии, к тому же не присутствовавшему на суде. Адвокат Борис Грузд считает, что таким образом декларированная в Конституции презумпция невиновности перестает работать. Он обращает внимание на то, что в своем постановлении судья говорит, что защита чего-то не представила и не доказала, и что такие формулировки демонстрируют перекладывание бремени доказательства на лицо, привлекаемое к ответственности, хотя доказывать его вину обязано обвинение.

Адвокат Борис Грузд, защищающий депутата, напоминает, что Максим Резник – известная фигура, поэтому его дело получило такую огласку, но на самом деле через конвейер подобных дел сразу после митинга было пропущено несколько сотен человек. Жалоба на это постановление будет подана председателю Городского суда через 3 дня, как только защита получит текст постановления с его обоснованием.