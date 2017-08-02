США планируют купить для Трампа два самолета, построенные для "Трансаэро"

Военно-воздушные силы США намерены закупить для перевозки президента Дональда Трампа два самолета Boeing 747, построенные для российской авиакомпании "Трансаэро". Она обанкротилась в октябре 2015 года и не смогла их выкупить.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, в Вашингтоне отказались от покупки новых самолетов из-за высокой стоимости и вместо этого решили переоборудовать серийные самолеты. Стоимость покупки лайнеров не разглашается, но, по данным издания Defense One, американским военным удалось заключить выгодную сделку.

В настоящее время Трамп использует в качестве "борта номер один" два самолета. Оба лайнера были выпущены около 30 лет назад. Их планируется заменить новыми самолетами в 2023–2024 годах.

Росавиация отозвала лицензию у "Трансаэро" в октябре 2015 года. Это решение объяснили нарушениями в документации авиакомпании, а также ее несостоятельностью в обслуживании долгов. В настоящее время "Трансаэро" находится на стадии банкротства.