"Князь Мышкин Третьего рейха". Соцсети – о Дмитрии Козаке

Одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях в конце уходящего 2025 года стала фигура бывшего заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, якобы открыто выступившего против российского вторжения в Украину и предложившего Путину провести в стране либеральные реформы. Козака, который ушел в отставку в сентябре, называют чуть ли не новым Хрущевым, но в искренность его убеждений верят не все.

В августе американское издание The New York Times прямо назвало Козака "единственным противником войны в Кремле". Совсем недавно, 18 декабря, эта же газета написала со ссылкой на источники, что в первые дни полномасштабного российского вторжения Козак отказался выполнять приказ Путина потребовать от Киева капитуляции, сказав президенту, что он "готов к аресту или расстрелу".

28 ноября "Агентство" рассказало, что перед отставкой в сентябре Козак написал письмо президенту с резкой критикой нападения России на Украину.

Наконец, на этой неделе, 24 декабря, российское агентство РБК получило доступ к якобы подготовленному Дмитрием Казаком еще в бытность чиновником проекту либеральных реформ в России, который в числе прочего предусматривает подконтрольность спецслужб правительству.

Нецензурная лексика в обзоре заменена на звездочки редакцией.

Все эти новости заставили одних вознести Козака на пьедестал как воплотителя надежд на изменения в России, другие не верят в искренность человека, долгие годы комфортно чувствовавшего себя внутри выстроенной Путиным авторитарной системы власти.

Федор Крашенинников

Весь этот эпос о Козаке, который против войны, за амнистию и так далее, я даже не знаю как и зачем комментировать. Человек до 2025 года сидел в Администрации президента, ну вы чего? Работал в ставке Гитлера и был против Холокоста, очень достоверно звучит. Самая правдоподобная версия - что Кириенко и его окружение таким образом добивают Козака, лепя из него образ либерального либерала, то есть вражины на современные деньги. После такого ему вообще ничего не светит в России, ни в бизнесе, ни на госслужбе.

Кирилл Рогов

Все обсуждают Козака. Козак был против войны. Хотя тогда, когда это было важно, мы этого не услышали. Потом Козак все-таки звонил в Киев и уговаривал сдаться, мол, это разумнее. Об этом есть свидетельства с украинской стороны. Как и о том, что его послали нах.

Был с Путиным до весны 2022 года. То есть просто – полный дурак?

Все говорят: честный, интеллигентный, хотел хорошего и правильного. Был с Путиным до весны 2022 года. То есть просто - полный дурак? Мы много знаем о Путине до весны 2022 года. Честный, интеллигентный, который хотел всего хорошего будучи с Путиным до весны 2022 года.

Не кормите меня сказками. Князь Мышкин третьего рейха, ага.

Алексей Тобалов

А скажите, нет ли у вас ощущения, что в прессе, сначала в оппозиционной российской, а теперь и в западной, началась какая-то навязчивая кампания по обелению имиджа Дмитрия Козака, экс-заместителя руководителя администрации президента РФ. Типа вот выступал сразу против войны, за мирные переговоры, не мог терпеть и ушел. Вы верите в эти сказки? Я нет.

Но уж как-то навязчиво из него делают белого голубя мира. На многоходовочку Кириенко похоже.

Глеб Черкасов

Версии о поведении Козака в феврале 2022 года похожи на версии о выступлении Бориса Ельцина на пленуме ЦК КПСС в 1987 году.

Версий много, но как-то к реальности все не очень относится. Но все бодрей.

По крайней мере, выглядит немного фантастически.

НЕЗЫГАРЬ

Надо признать, что Кремлю удается создавать альтернативную реальность, вбрасывая слухи то о серьезной болезни Путина, то о шаманах в его окружении, то о расколе внутри Кремля. Это классическая схема отвлечения внимания и создания мультипликации реальности. Фактор Козака- скорее всего такая же мистификация. Но в новогодней обертке.

Не верят в сказку о Козаке и украинцы.

Maria Kucherenko

Дмитрий Николаевич Козак был якобы готов к расстрелу.

Расстрелу кого вот только? Людей на оккупированных территориях? Расстрелу нас как стороны требованиями выполнять Минские соглашения в одностороннем порядке, на чем он всегда стоял?

Извините, но это просто бл*дский цирк, и я это не покупаю.

Как и ни один мой знакомый специалист по ПМР либо участник\свидетель Козака в переговорах за все годы.

Я повторю только то, что повторяю с 2022 года - если бы в России слушали Козака, не исключено, что государственность наша была бы уже додавлена. Если бы пошли по Минску и давили бы там так, как давили в феврале 2022 года, до самой интенсификации сугубо военных усилий.

Многие, впрочем, призывают избегать недооценки важности происходящего – будь то стратегическая борьба внутри элит или сбой в системе.

Abbas Gallyamov

Для Путина Козак - что-то вроде шута при дворе средневекового властителя. Способ убедить себя, что "никакой я не диктатор". Вот ведь, дескать, "Диму терплю, слушаю, спорю с ним".

Наличие Козака создаёт у Путина ощущение, что он - Путин - по-прежнему на связи с реальностью; оно добавляет и ощущение силы - "я не боюсь критики и все, кому нужно, это видят и понимают".

Для Путина Козак – что-то вроде шута при дворе средневекового властителя

Шуты издревле играли роль отдушины и выступали безопасным каналом коммуникации властителя с окружающим миром - каналом, по которому правда поступала в неопасном для того виде: "Это же шут сказал, кто к этому всерьёз будет относиться?!" Шут мог говорить то, за что любого другого наказали бы. Игровая форма позволяла озвучивать неприятные вещи – рассуждать об ошибках правителя, обозначать недовольство элит, страхи общества. Это был способ получать обратную связь без прямого вызова власти.

В общем, шут - это очень серьёзно. Чем грознее тиран, тем серьёзнее.

Вадим Шумилин

Стремительно набирающая обороты раскрутка Козака-либерала по загадочности своих целей может сравниться лишь с позабытой ныне, хотя совсем недавней ещё кампанией "20 идей по развитию России Дмитрия Давыдова". Правда, там всё закончилось печально. Россия не развилась, таинственный же Давыдов стал сперва иноагентом, затем вроде и вовсе умер. Остаётся надеяться, что с Козаком - кто бы это ни был - обойдётся благополучней.

Marie Valečková

История про небывалый героизм профессионального кремлевского функционера Дмирия Козака, который якобы так сильно был против вторжения России в Украину, что - цитата - был готов к аресту или расстрелу - неудержимо напоминает мне старый анекдот про дедушку, который рассказывал внуку, как немцы требовали от него выдать партизан, а иначе расстрел.

- И чем же закончилось, дедушка?!

- Да расстреляли меня, внучек. Расстреляли.

Аркадий Бабченко

Украинские СМИ, которые пишут сейчас про Козака, что он был "Єдиним "голосом незгоди" у Кремлі" и "із перших днів війни намагався знайти шляхи мирного врегулювання", готовый к аресту или расстрелу – бл*дь, я сейчас заплачу - скажите, а вы совсем уже *банулись, да?

Ну, то есть, Земфиру облизали, Пугачеву облизали, кого бы еще облизать?

А, Козака! Вот он, хороший русский. Нашли наконец-то.

Козака, бл*дь.

Архитектора оккупации Крыма, архитектора приведения Чечни к покорности, куратора Приднестровья, начальника предвыборного штаба Путина, руководителя его Аппарата, и вообще, пожалуй, возможно, даже самую ключевую фигуру в ближайшем окружении Путина.

Вы *банулись?

Арлекино с миллионом алых роз там переслушали что ли?

Отдельной дискуссии удостоилась последняя по времени публикация о Козаке с его планом реформ в России. Многие комментаторы стали подозревать, что небывалая частота "сливов" об "опальном советнике Путина" может что-то означать.

Антон Орех

Очень странная история. Про "опального" Козака пишут каждый день, а РБК уже в нескольких материалах подробно разворачивает его программу, которую он якобы предлагал и за которую в опалу и попал. Пять постов в канале с вечера! Очень странно.

Николай Ляскин

Просто уже неприлично, как каждые два дня выкидывают информацию о том что хотел сделать Козак, но не смог. Теперь про финансовую реформу и амнистию.

Андрей Пивоваров

Пишут, что Дмитрий Козак в этом году предлагал Путину целый пакет фактически либеральных реформ: экономическую, судебную, реформу спецслужб и правоохранительных органов и даже масштабную амнистию. Звучит очень, я бы сказал, даже безумно круто. Если бы это был 2020–2021 год, это могло бы показаться красивым разворотом. Но о каких реформах может всерьез идти речь на четвертом году войны, где от закрученных гаек срывает резьбу. Где из тюрем на фронт выпущены десятки тысяч зеков, в экономике идет откровенная национализация, а судьи выстроены в жесткую вертикаль. Можем ли мы всерьез представить, что Путин рассмотрит вариант, при котором суд в Москве перестанет сажать людей за критику власти, а у мобилизованного появится право не идти в мясной штурм ради того, чтобы потом можно было отчитаться о взятии Купянска?

Предложения Козака отличные, я готов подписаться почти под каждым

Предложения Козака отличные, я готов подписаться почти под каждым. Вот только РБК не могло опубликовать такое без санкции АП. Скорее всего, материал был размещен по прямому указанию. А значит и слив в New York Times, и чуть ранее в "Агентство" были контролируемыми и просчитанными. Если бы сейчас был 2021 год, я бы сказал, что нам готовят новый либеральный проект. Такой "Титов 2", но под думские выборы. Но на скоро пятом году войны о каких выборах вообще может идти речь. Мой прогноз о том, что таким образом Козака окончательно выбивают из игры, изложил недавно на "Вот так". Можно, конечно, предположить, что перед нами разыгрывают более сложную комбинацию с демонстрацией плюрализма внутри системы. Но такие игры обычно ведут на короткой дистанции и исключительно для картинки. В то, что Путин реально ослабит хватку и допустит даже намек на либерализацию я не верю.

Аркадий Дубнов

Анализируя план реформ Дмитрия Козака, не следует забывать, что он был разработан во время его службы на посту заместителя руководителя администрации президента в 2025 году, но до добровольной отставки Козака в сентябре этого же года. План был представлен президенту, но был им отклонен.

На мой взгляд, было бы серьезной ошибкой, - на уровне популярной ныне конспирологии, - рассматривать публикацию этого плана на ресурсе РБК в качестве некоей прелюдии к готовяшемуся транзиту власти в России и подготовке Козака в качестве будущего преемника Путина. Мне представляется, что план Козака был, скорее, отчаяннной попыткой, возможно, последней, на данном военном этапе путинского правления , минимизировать ущерб, наносимой стране от ведущейся войны, которую, пусть даже и по словам Путина - "не мы начали…"

Козака вспоминают те, кто сталкивался с ним лично, и многие чуть ли не желают ему удачи в аппаратной кремлевской борьбе.

Artem Chernov

Я видел Козака вблизи лишь один раз, зато в прикольной ситуации - в давке за кулисами Консерватории после юбилея Спивакова. И мне было с чем сравнить его поведение - за полчаса до этого на меня вельможно окрысился вице-премьер Клебанов. Козак же сохранял приветливую невозмутимость в совершенно дурацкой для вельможи ситуации. Мы все были плотно зажаты толпой без возможности двигаться , объективы были у него рядом с ухом, носом и затылком. Он вел себя абсолютно корректно и весело и явно себя бонзой не чувствовал. Осталось впечатление нормального человека. При всех отягчающих. Где-то у меня были эти файлы.

Вадим Новиков

Про Козака - действительно, сложно поверить в написанное. Но, с другой стороны, помню, что про Козака примерно это ясно читалось в 2022 году в пересказах - без явного указания фамилии высокопоставленного сотрудника АП - его знакомого питерского журналиста, который (помнится) эмигрировал.

Игорь Эйдман

Путину ищут преемника

Ахматова говорила о Бродском: "Какую биографию делают нашему рыжему". Теперь биографию, причём задним числом, делают Дмитрию Козаку. Ему создают легенду противника войны в путинском окружении. Для чего?



За сливом, организованным в западной прессе, о якобы изначально антивоенной позиции Козака стоит, вероятнее всего, группировка "умеренных" в российской бюрократии, которая уже сейчас подыскивает замену Путину или, по крайней мере, кандидатов в преемники на случай его ухода из жизни.



Ключевое требование к такому кандидату — отсутствие прямой ответственности за войну в Украине и, как следствие, возможность договариваться о восстановлении сотрудничества с Западом (задача, которую будет пытаться решить любая постпутинская верхушка России). Для этого необходим новый лидер с имиджем противника войны.



Козак, понимает он это или нет, де-факто номинируется на подобную роль. Вероятно, он действительно не был энтузиастом этой агрессии и выступал против полномасштабного вторжения. Но подобные сливы — это не случайно всплывшая информация, а осознанная политическая игра определённой части правящей элиты.



Участником такой игры может быть компания многолетних друзей, партнёров и соседей по Серебряному Бору: Козак, Собянин, Греф, Евтушенков ("АФК Система"). А также более широкая группа условно умеренных бюрократов и олигархов, которые беспокоятся о своём будущем в постпутинской России.



После неизбежного — рано или поздно — физического ухода Путина они будут договариваться с Западом, чтобы вернуть привычную модель существования: воровать в России, а тратить и инвестировать на Западе. Им необходимы отмена санкций, возвращение активов, личной собственности, доступа к западным рынкам и финансовым инструментам, а главное — возвращение из статуса изгоев в общество мировых сверхбогачей с неограниченными возможностями.

Козак выглядит почти идеальным кандидатом на роль одного из высших руководителей постпутинской России





В этой логике Козак выглядит почти идеальным кандидатом на роль одного из высших руководителей постпутинской России, который представлял бы её в мире. Большинство других фигур в российской верхушке слишком сильно замараны агрессивной войной и военными преступлениями.



Разумеется, Путин не подыскивает себе преемника — он, судя по всему, намерен править и воевать бесконечно. Также вряд ли верхушка уже сейчас готовит устранение Путина и собирается посадить на его место Козака. Но она думает о своём будущем. И "антивоенный" Козак вполне может рассматриваться в качестве кандидата на место нынешнего сбрендившего маньяка. Поэтому ему заранее создают красивую биографию "борца за мир".

Плющев

Про Козака. Полагаю, серия контролируемых сливов допущена вовсе не для подготовки транзита. И, скорее всего, не является игрой самого Козака по позиционированию себя альтернативой Путину перед либеральной общественностью и Западом. Больше похоже на аппаратную борьбу: то ли кампанию по недопущению возвращения самого Козака, то ли, что более вероятно, вытеснению его людей из АП и/или других властных структур. Отдельно напрягает, что многие комментаторы обсуждают и действия Козака (был против войны, курил при Путине, реформу придумал) как стопроцентно подтвержденные, как факт. Хотя знаем мы это исключительно со слов анонимных источников с непонятными интересами. Никаких других подтверждений у нас нет, а потому такие старания тоже выглядят как часть кампании.

Masha Makeeva

В 2022 году знакомые уверенным шепотом сказали, что Дмитрий Козак сидит в Матросской тишине, что он против войны. Второго источника не было, и я напрасно спрашивала всякого встречного "оттель", что про Козака слышно, все пожимали плечами, даже обладатели мега-источников (типа). Это к вопросу о том, что такое журналистика из эмиграции.

Кроме Козака, из Украины родом Валентина Матвиенко, про которую есть слух (опять же), что из-за нее не бомбили Черкассы, потому что она "попросила об этом Путина" (она там училась в школе и начинала комсомольскую карьеру).

Надо сказать, что рассказывали мне об этом украинцы (чистая городская легенда, свечку никто не держал).

Очевидно при этом и то, что Козак всегда был близок к Путину, и то, что никто, кроме него, ничего подобного близко не сделал, а многие (неблизкие Путину) россиянки своих сыновей и мужей добровольно на фронт отправляли (при деле будут и бабки опять же).

В самой тени долины тьмы немногие в силах (и я даже не знаю, от чего эти силы зависят) провести границу между добром и злом и настаивать на своем выборе. И Дмитрий Козак, похоже, единственный из окружения, кто вербализировал это, и для кого не было в тот момент сомнений, и реакция была единственно возможной. Не знаю других таких примеров.



