В Москве проходит церемония прощания с академиком Рыжовым

В Москве в Сахаровском центре в среду проходит церемония прощания с ученым и общественным деятелем Юрием Рыжовым, который скончался 29 июля на 87-м году жизни.

Проститься с Рыжовым пришли, частности, политики Константин Боровой и Николай Травкин, правозащитник Сергей Шаров-Делоне, председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, а также представители научной общественности. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Рыжов родился 28 октября 1930 года. Он известен как советский и российский ученый в области механики жидкости и газа, академик РАН, доктор технических наук.

В период с 1989 по 1991 годах Юрий Рыжов был депутатом Верховного Совета СССР, а после распада Советского Союза занимал посты чрезвычайного и полномочного посла России во Франции, а также являлся членом Президентского Совета.

Рыжов награжден медалью "Защитнику свободной России", удостоен многих наград российских и зарубежных академий и научных обществ, а также грамоты Федерации мира и согласия за активное участие в деле укрепления мира, сотрудничества и взаимопонимания.

Юрий Рыжов неоднократно участвовал в программах Радио Свобода.