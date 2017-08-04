Уравнять в бедности

Сокращение штата дипломатических представительств США в России ударит прежде всего по российским гражданам, сотрудникам посольств и консульств, которые верой и правдой работали на развитие отношений Москвы и Вашингтона, получая при этом приличную зарплату. Требование сократить штат посольства и консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке говорит прежде всего о том, что Россия неспособна тягаться с Америкой по поддержанию кадрового состава дипломатических учреждений и добивается того, чтобы американцы соответствовали российской бедности.

В начале 2000-х годов мне довелось несколько лет проработать в пресс-службе посольства США в Москве, где я сделал немало любопытных наблюдений о том, как устроены американская и российская дипломатическая системы. Начну с того, что кадровые принципы американской дипломатической службы сильно отличаются от российской. В России, как правило, делается упор на страноведческую специализацию дипломата: если ты специалист по Франции, то в Америку вряд ли попадешь. Американские дипломаты не задерживаются на своих постах более чем на три (в редких случаях на четыре) года и перемещаются в самые разные регионы планеты. Конечно, бывает и так, что дипломат по нескольку раз возвращается в одну и ту же точку на карте, особенно если хорошо владеет языком страны пребывания. К числу таких специалистов можно отнести Джона Байерли (который был пресс-атташе в Москве во времена СССР, а затем послом в Болгарии и в России), Александра Вершбоу (который работал и в СССР, и в России), Билла Бёрнса или Тома Лири – нынешнего генерального консула США в Санкт-Петербурге, который прежде работал в Великобритании, Дании и Турции, а до того был популярным пресс-атташе в Москве.

Проблему преемственности в посольствах в условиях быстрой кадровой ротации решают местные сотрудники. Америка – богатая страна, но и рачительная: местных сотрудников содержать дешевле, чем оплачивать бесконечное передвижение своих, поэтому количество американских дипломатов в Москве значительно меньше числа местных сотрудников. После 1986 года, когда нанятые посольством через Управления по обслуживанию дипломатического корпуса местные сотрудники были отозваны по команде советских властей, вновь на работу новых начали нанимать только после 1992 года и без поддержки УПДК. Старались брать на работу людей, не слишком отягощенных советским прошлым. Меня иногда спрашивают: "А почему американцы столь полагаются на местных сотрудников, ведь они могут быть осведомителями контрразведки страны пребывания?" Этот вопрос, конечно, беспокоит службу безопасности любого посольства США, но ведь и дипломаты тоже не дураки – они видят и понимают, как ведет себя тот или иной сотрудник. К тому же каждый поступающий на работу проходит "проверку на безопасность". Выстроенная в Государственном департаменте США система работы – с опорой на местных сотрудников – как правило, оказывается устойчивой, защищенной от враждебного проникновения.

Огромное здание посольства США в Москве имеет помещения, куда местным сотрудникам вход воспрещен, при входе стоит на посту морской пехотинец. В главном здании посольства США в Девятинском переулке десять этажей, но выше четвертого российский сотрудник войти не может. В американской дипломатической службе нет такой категории сотрудников, как технический состав. Конечно, там есть граждане США, которые нанимаются работать на стройках новых зданий посольств или электриками в закрытых зонах посольств, но это немного другое.

В долгосрочной перспективе такие действия обычно заканчиваются неприятностями именно для тех, кто их затевает

Большую часть местных сотрудников составляют охранники внешнего контура комплекса посольства, водители, уборщики и уборщицы, секретари. Есть категория специалистов профильных отделов – политического, экономического, сельскохозяйственного, энергетического и отдела науки. И, конечно, есть консульский отдел, в котором работает много российских граждан, принимающих документы и паспорта на визы, хотя окончательное решение о выдаче визы принимают американские дипломаты. Особая статья – отдел по связям с прессой и общественностью, большая часть сотрудников которого – российские граждане, занятые контактами с журналистами, организацией выставок американских художников, концертов американских музыкантов, американских уголков в областных и краевых библиотеках, переводами книг Алексиса де Токвиля на русский язык или проведением летних лагерей по изучению английского языка. Во всяком случае, так было до аннексии Крыма и войны с Украиной, которые привели к очень значительному свертыванию американских программ в России (в том числе и по борьбе со СПИДом). Исключение пока составляет сотрудничество в космосе.

Американцы, как правило, с большой симпатией относятся к своим местным сотрудникам. Иногда проводятся совместные посиделки, выпивки по пятницам. Я помню совместные вылазки на посольскую дачу в Серебряном Бору, которую теперь решили отобрать. Дача для американцев – необязательный "прикол" из российской жизни. Кстати, много лет назад посольство США отказалось от дачи в Тарасовке, поскольку вылазки туда из-за московских пробок превратились в проблему. Мы ездили на дачу в Серебрянном Бору неоднократно, но считать эти домики чем-то абсолютно обязательным в жизни посольства было бы преувеличением. Каждое Рождество и Новый год в резиденцию посла в Спасо-хаус (особняк Второва) приглашали местных сотрудников с детьми на елку.

После нескольких лет интересной работы я решил сменить направление деятельности и после переговоров с агентством "Интерфакс" отправился в качестве корреспондента в США. Одной из моих служебных обязанностей стало поддержание контактов с посольством России в Вашингтоне. Российское дипломатическое учреждение поражало своим контрастом с американским посольством в Москве. Огромное здание на Висконсин-авеню, с настенными фресками работы Олега Филатчева и панно Зураба Церетели, весьма отдаленно напоминало комплекс в Большом Девятинском переулке, где в залах для приемов стояли вазы американского стеклодува Дейла Чехулого. Местных сотрудников там не было. Та же самая дама, которая утром собирала и оформляла паспорта в консульском отделе, вечером работала официанткой на приеме по случаю презентации памятников Александру Второму и Линкольну. Возле посольского магазина висело объявление "По случаю Дня чекиста проводится турнир по волейболу. Приглашаются все желающие".

В силу существующей в России неискоренимой традиции подозрительности и шпиономании, а также по финансовым причинам (бюджеты МИДа и Государственного департамента несопоставимы) российская дипломатическая служба не может позволить себе нанимать на работу иностранцев и пользоваться их услугами. Местные сотрудники – основные посредники между правительством США и российскими ведомствами, организациями и средствами массовой информации. Они – как бельмо на глазу у тех служб, которые осуществляют наблюдение за посольством в Москве. Конечно, их считают пособниками американцев, "пятой колонной" и едва ли не "врагами отечества". Местные сотрудники знают, как кратчайшим путем проехать из центра в Шереметьево минуя пробки, они на пальцах могут объяснить, что означает то или иное высказывание какого-нибудь российского политика; они знают наперечет специалистов по арабскому миру или чиновников в "Росатоме". Их удаление из американских диппредставительств – попытка нанести ущерб американским интересам в России и добить отношения Москвы и Вашингтона "по максимуму". Уволенные российские сотрудники получат "волчьи билеты" для дальнейшего трудоустройства.

В долгосрочной перспективе такие действия обычно заканчиваются неприятностями именно для тех, кто их затевает. А в среднесрочной – доказывает, что российская власть продолжает издеваться над своими гражданами, лишая их приличной работы в хороших условиях.

Петр Черемушкин – журналист Радио Свобода

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