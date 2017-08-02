В Петербурге полицейских накажут за долгое содержание активистов в ОВД

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских за длительное содержание в отделениях участников антикоррупционной акции 26 марта. Об этом у себя в фейсбуке сообщила член городской Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая.

В ответе прокуратуры говорится, что иных мер к полицейским применять не будут. Сама Теплицкая считает, что в отношении задержанных совершено уголовное преступление и что прокуратура не обратила внимания на жалобы активистов на условия перевозки.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции, провести которые призвал оппозиционер Алексей Навальный. В Петербурге полиция задержала несколько сотен протестующих. Многие из них пожаловались на применение силы, а также на превышение допустимого времени содержания в ОВД. Позднее сообщалось, что полицейские ходят по домам задержанных и пытаются без повесток проводить процессуальные действия.