Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет

Рособрнадзор прекратил действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

В конце июля вуз сам попросил Рособрнадзор аннулировать документ на право образовательной деятельности для того, чтобы подать заявку на новую лицензию и "успеть начать новый учебный год в срок". Процесс лицензирования занимает 45 рабочих дней, уточнили в вузе.

В марте Арбитражный суд Ленинградской области лишил лицензии Европейский университет, удовлетворив иск Рособрнадзора. В прошлом году в ходе проверки в вузе были выявлены 120 нарушений, некоторые из которых не были устранены в установленные судом сроки. 9 декабря 2016 года учебное заведение лишили права осуществлять образовательную деятельность. Вскоре после этого лицензию университета временно возобновили, и занятия в нем продолжились до вынесения решения суда.

Европейский университет был основан в 1994 году при поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Одним из учредителей вуза является бывший министр финансов Алексей Кудрин. В вузе по программам магистратуры и аспирантуры учатся около 200 студентов.

