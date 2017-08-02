Минобороны отрицает рост потерь в Сирии с начала 2017 года

Министерство обороны России отрицает резкий рост потерь в Сирии, о котором ранее сообщило агентство Reuters. Генерал-майор Игорь Конашенков обвинил информагентство в попытке дискредитировать операцию российских войск, передает РИА Новости.

Представитель военного ведомства также заявил, что Reuters пытается выдать за российских военнослужащих "частных лиц не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если в Сирии и есть "какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее", то они находятся там не по линии государства и Министерства обороны. Он также заявил, что Кремль не станет перепроверять официальные данные военных о потерях за время операции.

По данным Reuters, с начала 2017 года в Сирии погибло не менее сорока российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. В агентстве подчеркнули, что эта цифра значительно меньше указанной в официальных сообщения Министерства обороны. В публикации говорится, что командиры воюющих в Сирии подразделений требуют от семей погибших хранить молчание, и что Россия не признает участие в боевых действиях сотрудников частных военных компаний.