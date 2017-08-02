Reuters: за 2017 год в Сирии погибло 40 российских военных

С начала 2017 года в Сирии погибло не менее сорока российских военнослужащих и частных военных специалистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на родных и близких погибших, а также на неназванных официальных лиц.

Агентство отмечает, что среди погибших 21 боец частных военных компаний, 17 кадровых военнослужащих и два россиянина, статус которых не установлен. Потери за этот год, таким образом, значительно выросли по сравнению с предыдущими 15 месяцами военной кампании в Сирии, когда погибло как минимум 36 граждан граждан России, пишет Reuters.

Авторы публикации подчеркивают, что командиры воюющих в Сирии подразделений требуют от семей погибших хранить молчание. По официальным данным, в 2017 году погибло только 10 российских военных. Расхождения в цифрах Reuters объясняет отказом России признавать участие в боевых действиях сотрудников частных военных компаний, а также грядущими президентскими выборами, на фоне которых вопрос потерь является "чувствительным".

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Москва неоднократно отрицала участие российских военнослужащих в наземных операциях.