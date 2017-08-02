Журналист "Новой газеты" Али Феруз пытался покончить с собой в суде

Корреспондент "Новой газеты" Али Феруз, которого суд накануне постановил выдворить из России, пытался покончить с собой. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката журналиста Даниила Хаймовича.

По словам адвоката, Феруз предпринял попытку суицида, когда ждал копию постановления в коридоре суда. Его остановили судебные приставы и отвезли в спецприемник в Сахарово. Журналист объяснил свой поступок тем, что "лучше умрет, чем вернется в Узбекистан".

Во вторник Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза из России и оштрафовал его на пять тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства России. На заседании Феруз рассказал, что проходил длительную реабилитацию после пыток, которым подвергся в Узбекистане. Своей вины он не признал. Журналист имеет право обжаловать решение суда в течение десяти дней.

Феруз был задержан во вторник у здания редакции якобы для выяснения личности. За день до этого он подал апелляцию в суд на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России.

Гражданин Узбекистана Худоберди Нурматов – настоящее имя Феруза – был задержан в середине марта в Москве за нарушение миграционного законодательства. В 2012 году у него украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам Нурматова, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.

