"Лучше умру, чем вернусь в Узбекистан"

Журналист "Новой газеты" Али Феруз пытался покончить с собой после того, как суд принял решение о его выдворении из России. Инцидент произошел в здании Басманного суда Москвы, уже после заседания. По словам адвокатов, Феруз объяснил свой поступок тем, что "лучше умрет, чем вернется в Узбекистан".

Репортера "Новой газеты" Али Феруза (настоящее имя - Худоберди Нурматов) задержали днем 1 августа в Армянском переулке в Москве, когда он выходил из музыкальной школы, где занимается вокалом. Как сообщил Феруз в Facebook, на него составили протокол по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России" и доставили в Басманный суд.

Во вторник вечером судья Артур Карпов вынес постановление о депортации Феруза и оштрафовал его на пять тысяч рублей. По версии суда и сотрудников полиции, журналист "Новой газеты" с 2011 года находится на территории России незаконно, а с 2012 года вовсе - без документов. Феруза взяли под стражу в зале суда и отправили в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) в Сахарово в Московской области. Адвокаты намерены обжаловать постановление Басманного суда, рассказывает адвокат Даниил Хаймович:

Состояние у него очень тяжелое, потому что он очень боится возвращения в Узбекистан. Он полагает, что ему там угрожает серьезная опасность.

- Выдворяют его в связи с тем, что он якобы, по мнению суда и Миграционной службы, нарушил правила пребывания на территории Российской Федерации. По мнению Миграционной службы, он должен был самостоятельно ранее уехать с территории РФ. Мы с этим постановлением не согласны, считаем его незаконным. На территории РФ он находится на законных основаниях. В течение длительного времени он пытается получить убежище на территории России в связи с тем, что его возвращение на территорию Узбекистана угрожает его жизни и здоровью. Пока он всю эту процедуру до конца не прошел, он может находиться на территории России законно. Эти обстоятельства судом просто не были оценены. Второе обстоятельство - это то, что его мать и родная сестра являются гражданками Российской Федерации, проживают в России, и его выдворение в такой ситуации также нарушает его права, разрушает семью фактически. Этому тоже не была дана оценка, несмотря на то, что в суде были представлены доказательства - его свидетельство о рождении, паспорт, копия паспорта матери... Все это было суду предоставлено.

- Сейчас он в СУВСИГЕ находится?

- Да. Поскольку суд, помимо штрафа, в качестве наказания ему назначил принудительное, контролируемое перемещение, то есть выдворение, то в связи с этим, согласно нашему административному законодательству, до вступления в законную силу постановления суда их помещают вот в это специальное учреждение. Это вроде СИЗО, находится это в Подмосковье, закрытое учреждение, куда, насколько я понимаю, попасть может только адвокат, можно передать какие-то вещи, еду, лекарства. Пока Мосгорсуд не рассмотрит нашу апелляционную жалобу, Али будет находиться в этом учреждении.

- Каково его психологическое состояние?

- Состояние, конечно, у него очень тяжелое, потому что он очень боится возвращения в Узбекистан. Он полагает, что ему там угрожает серьезная опасность. Доказательства этого неоднократно предоставлялись российским государственным органам. Поэтому он в очень подавленном состоянии находится, - заключает Даниил Хаймович.

Мы боимся, что он будет заключен под стражу, что его будут пытать, и что все это может закончиться его гибелью.

Али Феруз - гражданин Узбекистана, однако родился и провел детство в России. По его словам, в 2009 году он был вынужден покинуть Узбекистан после того, как Сотрудники национальной безопасности Узбекистана задержали его и подвергали пыткам за отказ сотрудничать с ними. Сейчас Феруз находится в процессе получения временного убежища в России. В мае ему отказали в убежище, в МВД пояснили, что не нашли для этого оснований. Тогда же весной агентство Риа Новости со ссылкой на источник сообщало, что в 2008 году Али Феруз проходил по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра", запрещенную в России. За день до задержания журналист подал апелляцию на отказ предоставить ему убежище в России.

Коллеги Феруза опасаются, что по возвращении в Узбекистан ему может грозить тюрьма и смерть. Рассказывает журналист "Новой газеты" Елена Костюченко:

- Я знаю его уже четыре года. Четыре года назад он пришел к нам, принес заметку как раз про узбекского беженца, который был похищен узбекскими спецслужбами из Москвы. Мы тогда поработали с ним над этим текстом, но он решил, что он еще не готов работать журналистом, что ему нужно лучше выучить русский. И он вернулся зимой 2016 года, и мы вместе с ним работаем. Он был стажером в нашем отделе группы репортеров. Он пишет очень классные тексты про беженцев, про мигрантов. Он знает несколько иностранных языков на очень хорошем уровне, включая арабский, узбекский, таджикский, казахский, киргизский. Это и его внимание к людям, добродушие позволяло ему на одном языке говорить практически со всеми. Он занимался расследованием побоища на Хованском кладбище. Он сделал прекрасный текст про 17 погибших в пожаре в московской типографии девушек, и это была его очень значимая работа. Сейчас, например, он занимается расследованием смертей срочников в российской армии. Очень хороший журналист!

- Почему сейчас его выдворяют из России?

- Я считаю, что это чудовищная ошибка, потому что, на самом деле, он находится в процессе получения временного убежища, он совершенно легально находится в нашей стране, у него есть документы, которые это подтверждают. Однако почему-то суд эти документы ко вниманию не принял и вынес такое решение. Мы это решение оспариваем и надеемся, что сможем это сделать.

Он рассказывал мне: "Я просто понял на второй день пыток, что они меня живым не выпустят".

​- Что ему грозит при высылке, почему он уехал из Узбекистана?

- В 2008 году, когда он жил в маленьком городе вместе со своей женой, сотрудники узбекских спецслужб пытались его завербовать, заставить доносить на молодых ребят из этого города. Он отказался. После чего его пытали два дня, ему угрожали, угрожали его жене изнасиловать ее, например. Он рассказывал мне: "Я просто понял на второй день пыток, что они меня живым не выпустят". И он согласился, они его отпустили, и он сбежал из республики. Мы знаем о том, что уже здесь, в России, к его маме, гражданке России, к его сестре, к его брату приходили сотрудники узбекских спецслужб и пытались выяснить его местонахождение. И мы, конечно, зная о том, что Узбекистан - тоталитарная страна, где тюрьмы - это совершенно непроницаемый институт, люди туда заходят и просто исчезают, боимся, что он будет заключен под стражу, что его будут пытать, и что все это может закончиться его гибелью.

- Появлялась информация о том, что он пытался покончить с собой. У вас есть какое-то подтверждение этому?

- Это действительно так, да. Мы не хотели сообщать об этом, потому что это очень личное. Но это правда. Вчера, когда нас вывели всех из здания суда, там оставался Али с адвокатом, адвокат ждал получения бумаг, что-то подписывал, а Али схватил ручку и пытался вскрыть себе вены. И он сказал при этом: "Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан". Его тут же скрутили приставы, надели на него наручники и отправили в спецприемник в Сахарово. Сейчас у нас нет с ним никакой связи, конечно, нам очень страшно, - заключает Елена Костюченко.

Это уже второе задержание журналиста Али Феруза. В первый раз его задержали 16 марта у подъезда собственного дома и доставили в отделение полиции. Его также обвинили в нарушении режима пребывания в России. Вечером того же дня ему стало плохо и его отпустили из участка в больницу.

Правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти отменить решение о депортации Али Феруза. В заявлении, которое правозащитники распространили 2 августа, говорится:

"Несмотря на подавляющее количество доказательств пыток и других нарушений прав человека, с которыми Али столкнется в Узбекистане, судья вынес решение о его депортации. Это совершенно неправильное решение, оно противоречит полному запрету на пытки и должно быть немедленно отменено". Заместитель директора AI по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев отметил: "Али Феруз открытый гей, правозащитник и корреспондент независимой "Новой газеты". Это почти смертельная комбинация для человека, который должен быть передан Узбекистану, где "содомия" является преступлением, а пытки носят системный характер".

3 августа московские журналисты проводят пикет у администрации президента России в поддержку коллеги из "Новой газеты" под лозунгом "ОтвалиОтАли".