Защита Никиты Белых обжаловала его уголовное дело

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых подала ходатайства о возобновлении расследования его уголовного дела в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Как сообщает РБК, адвокаты Белых считают, что в его деле "много пробелов и противоречий".

Белых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, экс-губернатор получил несколько взяток от бизнесменов, чтобы внести заявки их предприятий в список инвестиционных проектов области. В конце июля его дело было передано в Генпрокуратуру.

Белых был задержан в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов во время получения взятки. Сам бывший губернатор отрицает обвинение.

