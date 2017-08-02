Напавший на памятник Николаю II раньше работал следователем

Житель Новосибирска, который накануне напал с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, является бывшим следователем. Как сообщила "Комсомольская правда", мужчина был уволен со службы в 2007 году.

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею возле собора Александра Невского в Новосибирске был установлен 17 июля по инициативе Русской православной церкви. Во время нападения монумент был поврежден.

Нападавшему, имя которого не называется, 36 лет. Он был задержан сотрудниками Росгвардии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "вандализм". Сам задержанный не объяснил мотив своих действий.