Навального, Волкова и Ляскина вызвали в полицию. Им грозит арест

Оппозиционера Алексея Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Николая Ляскина вызвали в полицию для составления административных протоколов о повторном нарушении правил проведения митинга. В связи с какой именно акцией оппозиционеров вызывают в полицию, неизвестно.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В регионах открылись почти 70 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Волков является руководителем федерального предвыборного штаба Навального, Ляскин возглавляет московский штаб.

По статье о повторном нарушении правил проведения митинга Навальному и его соратникам грозит до 30 суток ареста.