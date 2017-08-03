Жильцам сносимых домов предложат переезд в дальние районы Москвы

Власти Москвы предложат жителям домов, попавших в списки на снос в рамках программы реновации, переселиться в квартиры с большей площадью, но дальше от центра города. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванного чиновника.

Собеседник издания уточнил, что это предложение пока обсуждается. Жильцы также смогут получить квартиры с большей площадью в своем районе с доплатой в рамках льготной программы ипотеки. Эту норму тоже предстоит утвердить, добавил чиновник.

В рамках программы реновации московские власти планируют к 2032 году снести более пяти тысяч домов. Большая часть из них – пятиэтажки, но накануне стало известно, что в списки также попали около ста девятиэтажных построек.

Согласно принятому этим летом законопроекту, жильцы сносимых домов получат новые квартиры в тех же районах. Исключение составят жители "новой Москвы" и Зеленоградского округа.

В Москве неоднократно проходили акции протеста против реновации.